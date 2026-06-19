Kết quả World Cup, CH Czech 1-1 Nam Phi: Đại diện châu Âu gây thất vọng

Khuya 18.6, CH Czech chạm trán với Nam Phi, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A - VCK World Cup 2026. Đây là trận mang tính chất quan trọng đối với cả hai, khi đội nào để thua nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay sớm với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, CH Czech thua ngược Hàn Quốc 1-2, còn Nam Phi nhận thất bại 0-2 trước Mexico.

CH Czech dẫn bàn từ rất sớm

CH Czech được đánh giá cao hơn, nhập cuộc đầy chủ động và bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 6, đại diện châu Âu có pha phối hợp hay trước khu vực vòng cấm đối phương để vươn lên dẫn trước. Alexandr Sojka kiến tạo để Michal Sadilek thoát xuống dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu cho CH Czech.

Sadilek mở tỷ số, giúp CH Czech có khởi đầu như mơ ẢNH: REUTERS

Sau khi có bàn thắng, CH Czech nhường hoàn toàn thế trận lại cho đối phương. Đội tuyển Nam Phi kể từ đó đã kiểm soát bóng vượt trội. Dù vậy, chất lượng trong những pha lên bóng và phối hợp tấn công ở 1/3 cuối sân của Nam Phi tỏ ra quá yếu kém.

Trong hiệp 1, Nam Phi có 4 pha dứt điểm, nhưng không có lần nào đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, CH Czech tập trung phòng ngự, nhưng cũng không cho thấy sự sắc bén trong khâu phản công. Đội bóng châu Âu có 5 cú sút và chỉ 1 lần đưa bóng đi trúng đích, nhưng đó cũng chính là bàn thắng.

Tiền đạo Patrik Schick (10) có trận đấu gây thất vọng trong đội hình Czech ẢNH: REUTERS

Diễn biến của hiệp 2 hấp dẫn hơn. Nam Phi vẫn là đội có tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Phía bên kia, CH Czech cũng tăng tốc ở đầu hiệp 2. Đại diện châu Âu tạo ra được vài cơ hội rõ rệt để ghi bàn nâng tỷ số nhưng không thể tận dụng. Khi không có thêm được bàn thắng, CH Czech một lần nữa chùng xuống và ưu tiên cho mặt trận phòng ngự.

Kịch bản cũ suýt lặp lại

Phải đến cuối trận, nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Nam Phi mới được đền đáp. Cầu thủ CH Czech để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội bóng châu Phi có bàn gỡ hòa từ phạt đền. Phút 83, Teboho Mokoena thực hiện thành công quả 11 m để quân bình tỷ số 1-1.

Mokoena ghi bàn gỡ hòa cho Nam Phi từ chấm 11 m ẢNH: REUTERS

CH Czech dường như vẫn chưa rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận thua ngược trước Hàn Quốc ở lượt đầu. Đại diện châu Âu rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn, sở hữu đội hình đồng đều hơn Nam Phi nhưng lại không tự tin tấn công mà chơi quá thận trọng. Việc chỉ tập trung phòng ngự bảo toàn tỷ số khiến họ phải trả giá. Thậm chí, nếu các cầu thủ Nam Phi dứt điểm sắc bén hơn, thì CH Czech có lẽ đã trắng tay rời sân.

Với kết quả này, cả CH Czech và Nam Phi đều níu kéo cơ hội đi tiếp tại bảng A. Ở lượt cuối, CH Czech gặp Mexico, còn Nam Phi chạm trán Hàn Quốc.