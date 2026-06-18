Nhận định Mexico vs Hàn Quốc, World Cup 2026: 'Hổ châu Á' đủ sức tạo bất ngờ

Mexico vs Hàn Quốc: Những điểm nhấn chính

Siêu máy tính Opta dự đoán Mexico sẽ có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại World Cup 2026, khi tỷ lệ giành 3 điểm của họ trước Hàn Quốc là 48,8% trong các mô phỏng trước trận đấu.

Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 2 trận mở màn tại một kỳ World Cup.

Tiền đạo Raul Jimenez đã ghi bàn trong cả 2 trận đấu gần nhất đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc.

Chờ duyên ghi bàn của Jimenez

Đồng chủ nhà Mexico đã vượt qua Nam Phi với chiến thắng 2-0 ở trận khai mạc nhờ các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Javier Aguirre không được trọn vẹn. Đội trưởng kiêm trung vệ trụ cột Cesar Montes đã phải nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ hiệp hai sau tình huống bị trọng tài nhận định là cố tình ngăn cản một cơ hội ghi bàn mười mươi của Khuliso Mudau (Nam Phi).

Raul Jimenez là chân sút nhận được sự kỳ vọng lớn của Mexico ẢNH: REUTERS

Ở mặt trận tấn công, Jimenez tiếp tục là niềm hy vọng số 1. Tiền đạo 35 tuổi này đã ghi bàn trong cả 2 lần gần nhất gặp Hàn Quốc (đều là các trận giao hữu vào tháng 11.2020 và tháng 9.2025). Nếu tiếp tục “nổ súng”, cả Jiménez và Quinones đều có cơ hội trở thành cầu thủ Mexico đầu tiên ghi bàn trong cả 2 trận đá chính đầu tiên tại World Cup. Đáng chú ý, Mexico đã thắng 2 trận liên tiếp tại VCK World Cup (lượt cuối vòng bảng 2022 và lượt trận mở màn 2026). Dù vậy, đội bóng này chưa bao giờ giành được 3 chiến thắng liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ tại thánh địa Guadalajara của Mexico cũng không quá ấn tượng. Mexico mới chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất chơi tại đây (thắng Mỹ 2-0 trong trận giao hữu tháng 10.2024), còn lại là trận thua Ecuador 1-2 (tháng 9.2010) và hòa Ecuador 1-1 (tháng 10.2025).

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Phá dớp tại World Cup

Hàn Quốc bước vào lượt trận thứ hai với sự tự tin cao độ, sau chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước CH Czech ngày ra quân. Hwang In-beom là người gỡ hòa, sau bàn mở tỷ số của Ladislav Krejc. Sau đó, Oh Hyeon-gyu ghi bàn ấn định chiến thắng ở hiệp 2, ngay tại chính SVĐ Guadalajara. Với việc kiến tạo cho bàn thắng quyết định của Oh Hyeon-gyu, Hwang In-beom đã trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup, đứng chung mâm với Choi Soon-ho (gặp Ý năm 1986) và chính HLV trưởng hiện tại Hong Myung-Bo (gặp Tây Ban Nha năm 1994).

Ngôi sao Lee Kang-in cũng có một ngày thi đấu chói sáng. Tiền đạo đang khoác áo PSG trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ thời Pierre Littbarski (Đức, trận gặp Áo năm 1982) đạt các thông số: thực hiện thành công hơn 5 pha đi bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100% (38/38) và có 1 đường kiến tạo trong một trận đấu World Cup.

Hwang In-beom là "người hùng" của Hàn Quốc trong màn lội ngược dòng đánh bại CH Czech, khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ẢNH: REUTERS

Đoàn quân của HLV Hong Myung-Bo đang hướng tới lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng cả hai trận mở màn World Cup. Đội bóng xứ sở kim chi đã không thể thắng 2 trận liên tiếp tại đấu trường này kể từ sau năm 2002, giải đấu mà họ đã đánh bại Bồ Đào Nha và Ý để tiến vào tới tận bán kết.

HLV Aguirre của Mexico chắc chắn sẽ căn dặn các học trò dè chừng Son Heung-min. Ngôi sao này đã ghi 2 bàn trong 3 trận gần nhất đối đầu Mexico. Ở trận ra quân thắng CH Czech, Son tung ra đến 6 cú sút nhưng không thành bàn, trước khi bị thay thế bởi Oh Hyeon-gyu. Tiền đạo kỳ cựu này chỉ còn thiếu 2 bàn nữa để cân bằng kỷ lục ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển Hàn Quốc (hiện Son đang có 56 bàn).

Lịch sử đối đầu

Nếu thắng, Mexico sẽ là đội giành quyền tự quyết tại bảng A. Đại diện Bắc Mỹ toàn thắng Hàn Quốc trong cả 2 lần đối đầu trước đây tại World Cup (thắng 3-1 tại Pháp năm 1998 và 2-1 tại Nga năm 2018).

Hàn Quốc chưa bao giờ đánh bại một đội chủ nhà tại World Cup. Họ cũng không thể thắng trong cả 3 lần chạm trán các đối thủ thuộc khu vực CONCACAF trước đây (hòa 1, thua 2). Ngược lại, Mexico có thành tích toàn thắng cả 5 trận tại World Cup khi đối đầu với các đại diện châu Á, ghi từ 2 bàn trở lên trong cả 4 trận gần nhất.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Mexico: Hòa - hòa - thắng - thắng - thắng - thắng

Hàn Quốc: Thắng - thua - thua - thắng - thắng - thắng

Dự đoán kết quả

Cơ hội đi tiếp của cả hai đội sau lượt trận đầu tiên là rất sáng sủa. Mô hình dự đoán của Opta đánh giá khả năng lọt vào vòng 32 đội của Mexico là 98,5%, trong khi con số của Hàn Quốc là 94,3%.

Tuy nhiên, đối với riêng trận đấu này, siêu máy tính Opta đang nghiêng hẳn về một chiến thắng cho Mexico sau 25.000 lần mô phỏng. Tỷ lệ Mexico thắng là 48,8%. Tỷ lệ Hàn Quốc thắng là 24,8%. Tỷ lệ hòa là 26,4%.

Dự đoán tỷ số: Hàn Quốc 2-2 Mexico

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...