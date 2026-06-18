Nhận định CH Czech vs Nam Phi: Hai đội đều ở thế chân tường

CH Czech vs Nam Phi: Những điểm nhấn chính

Trước trận CH Czech vs Nam Phi, siêu máy tính Opta đánh giá đại diện châu Âu là cửa trên, với xác suất chiến thắng 54,9%. Tỷ lệ thắng của Nam Phi là 21,8%.

HLV Miroslav Koubek của CH Czech (sinh năm 1951) và HLV Hugo Broos của Nam Phi (sinh năm 1952). Đây là trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup chứng kiến cả hai HLV trưởng đều trên 70 tuổi.

Vực dậy tinh thần

Cả CH Czech và Nam Phi đều cần phải chứng tỏ bản thân khi đối đầu trực tiếp trong trận đấu mang tính quyết định tại bảng A. Dù đã vươn lên dẫn trước trong trận ra quân gặp Hàn Quốc nhờ bàn thắng của Ladislav Krejcc, CH Czech vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 sau các pha lập công của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. Giải đấu chỉ mới bắt đầu, nhưng CH Czech thừa hiểu rằng một trận thua trước Nam Phi, kết hợp với việc Mexico không thua Hàn Quốc, sẽ đặt dấu chấm hết sớm cho chiến dịch World Cup của họ. Đại diện châu Âu buộc phải giành được một kết quả có lợi ở trận này.

Đội tuyển CH Czech (phải) có bàn thắng dẫn trước, nhưng chung cuộc thua Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

CH Czech hy vọng sẽ gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng, sau khi để Hàn Quốc làm chủ thế trận ở ngày ra quân. Mặc dù chưa giành được điểm số nào, siêu máy tính Opta vẫn đưa ra tỷ lệ 51,7% cơ hội lọt vào vòng 32 đội cho CH Czech. Điều này cho thấy đội bóng này vẫn sở hữu chất lượng đội hình đủ tốt để giành điểm ở bất kỳ trận đấu nào. Trong quá khứ, CH Czech mới chỉ có 2 lần để thua cả hai trận mở màn tại một kỳ World Cup, lần lượt vào năm 1954 và 1970.

Cơ hội của CH Czech càng được củng cố khi Nam Phi sẽ thiếu vắng Yaya Sithole và Themba Zwane - hai cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua 0-2 trước nước đồng chủ nhà Mexico ở ngày ra quân.

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Đội bóng châu Phi gặp khó

Màn ra quân của Nam Phi đã ghi nhận những thông số thấp kỷ lục tại một trận đấu World Cup: 3 cú sút, 12 đường chuyền vào vòng cấm đối phương, 25 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân, 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Đội bóng có biệt danh "Bafana Bafana" đã bị trừng phạt bởi lối chơi áp sát tầm cao từ phía Mexico ở cả hai bàn thua. Điều này đã dẫn đến làn sóng chỉ trích hướng về phía HLV Hugo Broos và thủ thành Ronwen Williams.

Đội tuyển Nam Phi có màn ra quân thảm họa, khi để thua 0-2 trước Mexico và nhận 2 thẻ đỏ ẢNH: REUTERS

Nam Phi hiểu rằng tương lai của họ tại giải đấu đang ngấp nghé bờ vực nguy hiểm. Một thất bại trước CH Czech cùng với việc Hàn Quốc có điểm trước Mexico sẽ chính thức tiễn họ về nước.

HLV Broos có thể sẽ sử dụng Relebohile Mofokeng để khỏa lấp vị trí của Zwane đang bị treo giò, trong khi Thalante Mbatha nhiều khả năng được gọi tên để thay thế cho Sithole. Theo siêu máy tính Opta, Nam Phi hiện chỉ có 23,9% cơ hội vượt qua vòng bảng để vào vòng knock-out. Vì vậy, một kết quả tích cực trước CH Czech là điều kiện bắt buộc để Nam Phi nuôi hy vọng đi tiếp.

Lịch sử đối đầu CH Czech vs Nam Phi

CH Czech và Nam Phi mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần duy nhất trong quá khứ tại Cúp liên lục địa (Confederations Cup) năm 1997. Trận đấu đó khép lại với tỷ số hòa 2-2, trong đó cựu danh thủ Vladimir Smicer đã lập cú đúp. CH Czech đã để thua trong lần duy nhất chạm trán một đối thủ châu Phi tại World Cup, khi thất bại 0-2 trước Ghana vào năm 2006.

Tại đấu trường World Cup, Nam Phi từng có 6 lần đụng độ các đại diện đến từ châu Âu. Trận đấu gần nhất của họ là chiến thắng vang dội 2-1 trước đội tuyển Pháp, trực tiếp loại Les Bleus khỏi World Cup 2010. Bafana Bafana cũng mới chỉ để thua 1 trong 4 trận gần nhất đối đầu với các đội bóng châu Âu tại World Cup (thua Tây Ban Nha 3-2 vào năm 2002).

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

CH Czech: Thắng - thắng - thắng - thắng - thắng - thua

Nam Phi: Thua - hòa - thua - hòa - hòa - thua

Dự đoán kết quả CH Czech vs Nam Phi

CH Czech áp đảo hoàn toàn so với Nam Phi trong 10.000 lần mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta. Đoàn quân của HLV Koubek giành chiến thắng trong 54,9% số lần mô phỏng. Nam Phi chỉ có 21,8% cơ hội tạo nên bất ngờ. Kịch bản chia điểm - kết quả giúp cả hai đội tiếp tục ở lại cuộc đua giành vé đi tiếp có tỷ lệ 23,3% (vẫn cao hơn khả năng thắng trận của Nam Phi).

Dự đoán tỷ số: CH Czech 2-1 Nam Phi

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...