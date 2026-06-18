Nhận định Thụy Sĩ vs Bosnia - Herzegovina: Đội cửa trên 'khó thở'

Thụy Sĩ vs Bosnia - Herzegovina: Những thống kê đáng chú ý

Thụy Sĩ dù khởi đầu chưa thực sự suôn sẻ, nhưng vẫn được siêu máy tính đánh giá có 61,6% cơ hội giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Với chỉ 17% cơ hội chiến thắng, Bosnia - Herzegovina được dự đoán khó có thể thiết lập kỷ lục mới với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp.

Thụy Sĩ mới chỉ để thua 2 trong số 17 trận gần nhất tại vòng bảng của giải đấu lớn (World Cup/EURO) với thành tích 7 thắng, 8 hòa.

Hai đội cùng đánh rơi chiến thắng trận ra quân

Cả Thụy Sĩ và Bosnia - Herzegovina đều đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc, dù đã vươn lên dẫn trước trong trận ra quân tại World Cup 2026. Điều này biến cuộc đụng độ của họ tại lượt trận thứ hai bảng B thành trận đấu mà cả hai không được phép thất bại. Các cầu thủ Thụy Sĩ chắc chắn là những người cảm thấy tiếc nuối nhất. Bàn gỡ hòa của Qatar ở phút 90+4 khiến Thụy Sĩ phải nếm trái đắng và rời sân với vỏn vẹn 1 điểm. Ở trận bị Qatar cầm hòa 1-1, Thụy Sĩ cũng đã lập kỷ lục với 26 pha dứt điểm - số cú sút nhiều nhất trong một trận đấu của họ tại World Cup.

Breel Embolo (7) đang có phong độ khá cao trong màu áo đội tuyển Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Việc để Qatar giành điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup đã khiến truyền thông Thụy Sĩ nổ ra những làn sóng chỉ trích dữ dội. Xếp hạng 19 thế giới và có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đoàn quân của HLV Murat Yakin ban đầu được kỳ vọng sẽ dễ dàng tiến vào vòng loại trực tiếp (knock-out). Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã không còn dễ dàng như vậy.

Phong cách chơi bóng đối lập

Trong số 4 đội ở bảng B, Thụy Sĩ là đội thực hiện nhiều đường chuyền thành công nhất (527) và sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất (91,5%). Ngược lại, Bosnia - Herzegovina thực hiện ít đường chuyền nhất (172) và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp nhất (63,5%). Điều này dự báo về một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai trường phái và phong cách chơi bóng trái ngược.

Không ngần ngại áp dụng lối chơi thực dụng, HLV trưởng Sergej Barbarez của Bosnia - Herzegovina đã được ca ngợi như một người hùng khi đưa đội tuyển quốc gia trở lại World Cup, kể từ lần đầu tiên tham dự vào năm 2014. Họ suýt chút nữa giành trọn vẹn 3 điểm trước Canada, khi Jovo Lukic có bàn thắng đầu tiên tại World Cup.

Jovo Lukic ghi bàn thắng đầu tiên cho Bosnia - Herzegovina tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Bosnia - Herzegovina lúc này mới chỉ để thua 1 trong 12 trận đấu chính thức gần nhất (5 thắng, 6 hòa). Thú vị ở chỗ, cả 6 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường đều kết thúc với tỷ số hòa (bao gồm cả hai trận thắng trên loạt sút luân lưu ở vòng play-off giành vé World Cup khu vực châu Âu). Nếu tránh được một thất bại trước Thụy Sĩ, Bosnia - Herzegovina sẽ thiết lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá nước này. Trước đó, họ từng hai lần đạt cột mốc 9 trận bất bại vào tháng 6.2013 và tháng 11.2018. Dù kém đối thủ tới 45 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng Bosnia - Herzegovina có lý do để tự tin trước cuộc đụng độ với Thụy Sĩ.

Thành tích của Thụy Sĩ gợi ý đây là một trận cầu mãn nhãn, khi 5 trận đấu gần nhất của thầy trò HLV Murat Yakin tại World Cup trước các đối thủ châu Âu đã có tổng cộng 23 bàn thắng được ghi, trung bình lên tới 4,6 bàn/trận. Tiền đạo chủ lực Breel Embolo đang có phong độ cao. Tính cả cú sút phạt đền thành công trước Qatar, 10 trong tổng số 25 bàn thắng quốc tế của anh được ghi trong 13 trận gần nhất. Ngay cả khi không còn sự phục vụ của cựu công thần Xherdan Shaqiri, độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát gần nhất của Thụy Sĩ (30 tuổi 86 ngày) vẫn là đội hình giàu kinh nghiệm nhất lịch sử tham dự World Cup của họ. Hai lão tướng đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển là Ricardo Rodriguez và thủ quân Granit Xhaka hiện đã cân bằng thành tích của Shaqiri, trở thành ba cầu thủ Thụy Sĩ hiếm hoi góp mặt tại 7 giải đấu lớn.

Trong khi đó, đội hình đang được trẻ hóa của Bosnia-Herzegovina là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Người đội trưởng 40 tuổi Edin Dzeko mang lại yếu tố kinh nghiệm dày dặn. Ở chiều ngược lại, tiền đạo cánh Kerim Alajbegovic (19 tuổi) đã trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện cho quốc gia tham dự một kỳ World Cup, và anh đang hướng tới một suất đá chính ở trận đấu tới.

Lịch sử đối đầu

Thụy Sĩ và Bosnia - Herzegovina chưa từng gặp nhau tại một VCK World Cup trước đây. Lần duy nhất hai đội chạm trán là trong một trận giao hữu quốc tế tại Zurich cách đây 10 năm, nơi đội khách Bosnia -Herzegovina giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Edin Dzeko và Miralem Pjanic.

Phong độ gần đây trên mọi đấu trường

Thụy Sĩ: Hòa - thua - hòa - thắng - hòa - hòa

Bosnia - Herzegovina: 6 trận hòa

Dự đoán kết quả

Qua 25.000 lần mô phỏng trận đấu từ siêu máy tính của Opta, Thụy Sĩ được đánh giá là cửa trên hoàn toàn cho một chiến thắng: họ sở hữu 61,6% tỷ lệ thắng.

Bosnia - Herzegovina chỉ giành chiến thắng trong 17% số lần mô phỏng. Tỷ lệ một kết quả hòa ở mức 21,4%.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 1-0 Bosnia - Herzegovina

Trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, TV360...