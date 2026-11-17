Ngày 17.11, UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) cho biết đã có kết quả xác minh thông tin phản ánh về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn.

UBND xã Ea Ning cho biết, từ ngày 12 - 13.11, trên các trang mạng xã hội và trong dư luận xuất hiện thông tin đồn thổi về việc một công dân cư trú tại xã bị nhiễm HIV và làm lây truyền cho nhiều người khác.

Chính quyền xã đã xác minh và khẳng định tin đồn "lây nhiễm HIV trong nhóm người chơi pickleball" ở Đắk Lắk là không có cơ sở ẢNH: UBND XÃ EA NING

Đáng chú ý, sự việc này đã khiến một bộ phận người dân tò mò, bàn tán xôn xao và gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sinh hoạt và danh dự của cá nhân bị đồn đoán.

Sau khi nắm bắt thông tin, Trạm y tế xã Ea Ning đã tiến hành rà soát dữ liệu quản lý người nhiễm HIV trên hệ thống quản lý bệnh nhân HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED), kết quả cho thấy cá nhân bị dư luận nhắc tên hoàn toàn không có trong danh sách quản lý nhiễm HIV và quản lý điều trị.

Tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn xã Ea Ning diễn biến ổn định, được kiểm soát tốt. Tại thời điểm xác minh, hệ thống giám sát không ghi nhận bất kỳ sự gia tăng bất thường nào về số ca nhiễm HIV mới và không có nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến sự việc này.

Theo cơ quan chức năng, tin đồn về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn xã Ea Ning đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa có cơ sở xác thực.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "bóng gió" cho rằng một cá nhân chơi pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác tại khu vực huyện Cư Kuin (cũ), trong đó có địa bàn xã Ea Ning.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ning, địa phương đã tổ chức họp, trao đổi với Trung tâm y tế xã, Công an xã và chưa có cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn.

Vì vậy, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo công an xã tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.