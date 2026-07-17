Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 17.7, giải độc đắc tăng 15,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 17.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01537 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 09 – 18 – 30 – 31 – 39 – 45.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 15.135.731.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 22 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.186 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 18.094 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 17.7 Ảnh: Vietlott

Trước đó, tối 12.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01535 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 12.7 là: 06 – 09 – 11 – 17 – 35 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 16.835.595.500 đồng.