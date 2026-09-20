Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 20.9, giải độc đắc cộng dồn 96,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 20.9, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01565 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là:10 - 15 - 16 - 27 - 33 - 38.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 96.163.598.000 đồng sau kỳ quay số của loại hình xổ số Mega 6/45.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 68 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 3.255 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 53.165 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 20.9 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, tối 2.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01544 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 2.8 là: 03 - 12 - 20 - 25 - 27 - 37.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29.649.534.500 đồng sau kỳ quay số của loại hình xổ số Mega 6/45.