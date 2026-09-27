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    Đời sốngCộng đồng

    Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27.9, giải độc đắc cộng dồn 139,7 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 27.9, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 139,7 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 27.9, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01568 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 02 – 04 – 13 – 25 – 31 – 39.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 139.776.125.000 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 84 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 4.591 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 74.955 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

    Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 27.9, giải độc đắc cộng dồn 139,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 27.9

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, tối 2.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01544 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 2.8 là: 03 – 12 – 20 – 25 – 27 – 37.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29.649.534.500 đồng.

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