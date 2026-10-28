Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 28.10, giải độc đắc cộng dồn 18,4 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 28.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01581 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 09 – 11 – 28 – 33 – 42.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 18.424.878.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 25 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.431 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 24.461 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 28.10 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, tối 21.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01578 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 21.10 là: 04 – 10 – 14 – 22 – 25 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 31.281.381.500 đồng.