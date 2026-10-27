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    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 27.10, giải độc đắc cộng dồn 31,7 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 27.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 31,7 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 27.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01416 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 091827283135 và số cộng thêm là 50.

    Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 31.758.267.450 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.432.627.250 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 29 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.197 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 27.10, giải độc đắc cộng dồn 31,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 27.10

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 24.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01415 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 24.10 là: 060718414450 và số cộng thêm là 53.

    Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền là 199.984.640.250 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.237.264.200 đồng.

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    Sáng 25.10, Vietlott phát thông báo tờ vé số trúng độc đắc 199,9 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55 vào tối 24.10 được bán ra tại tỉnh An Giang.

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