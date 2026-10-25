Tờ vé số trúng độc đắc 199,9 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 được bán ra ở đâu?

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 24.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01415 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối qua là: 06 – 07- 18 – 41 – 44 – 50 và số cộng thêm là 53.

Trong phiên xổ số tối 24.10 xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.984.640.250 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 4.237.264.200 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 24 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.818 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Đến sáng 25.10, Vietlott phát thông báo về tờ vé số trúng độc đắc 199,9 tỉ đồng loại hình xổ số Power 6/55 được bán ra tại tỉnh An Giang.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 24.10 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 13.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01384 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 13.8 là: 05 – 09 – 27 – 29 – 45 – 46 và số cộng thêm là 42.

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 71.850.956.250 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 3.709.752.000 đồng.