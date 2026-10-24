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    Có người trúng độc đắc 199,9 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55 tối 24.10

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 24.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận có 1 người trúng độc đắc với số tiền cộng dồn là 199,9 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 24.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01415 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 06 - 07- 18 - 41 - 44 - 50 và số cộng thêm là 53.

    Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 199.984.640.250 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.237.264.200 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 24 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.818 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Có người trúng độc đắc 199,9 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55 tối 24.10- Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 24.10

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 13.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01384 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 13.8 là: 05 – 09 – 27 – 29 – 45 – 46 và số cộng thêm là 42.

    Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 71.850.956.250 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 3.709.752.000 đồng.

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    Tối 22.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 188,8 tỉ đồng.

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