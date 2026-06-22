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Đời sống Cộng đồng

Người từng trúng 83 tỉ Vietlott vừa trúng xổ số miền Nam 22 tháng 6 nhờ tứ quý 6666

Cao An Biên - Dương Lan
Người đàn ông ở TP.HCM nổi tiếng khi trúng 83 tỉ đồng Vietlott không đeo mặt nạ vừa trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6 hôm nay nhớ vé có tứ quý 6666. Đây là lần thứ 3 trong tháng 6 người này trúng số.

Chiều nay, anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang nằm trên đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa xác nhận vị khách đặc biệt - người vừa trúng Vietlott hơn 83 tỉ và xổ số miền Nam 900 triệu đồng lại tiếp trúng 16 tờ vé số trúng giải ba xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6.

Người trúng 83 tỉ Vietlott... trúng xổ số miền Nam 22 tháng 6 nhờ tứ quý 6666 - Ảnh 1.

Chủ đại lý vé số An Khang xác nhận anh Mạnh (ảnh), người trúng Vietlott hơn 83 tỉ và xổ số miền Nam 900 triệu đồng mới đây lại trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6 chiều nay

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 76666 trúng xổ số TP.HCM ngày 22 tháng 6, tổng trị giá 160 triệu đồng. Người trúng là anh Bùi Văn Mạnh, người đầu tháng 6 này trúng trúng giải độc đắc Vietlott với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng do anh Tính bán ra.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, anh Mạnh giờ là "vua may mắn" rồi!", anh Tính chia sẻ ngay sau khi thông báo tin vui.

Trước đó, anh Mạnh cũng trúng 900 triệu đồng xổ số miền Nam khi mua 30 vé giải nhất xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6 đài Tây Ninh, với dãy số cuối may mắn là 73666.

Xổ số miền Nam hôm nay, đại lý vé số An Khang cũng bán trúng giải tám và giải tư đài TP.HCM. Trong đó, những tờ vé giải tư có dãy số may mắn là 45568. Từ ngày mang lại may mắn cho khách trúng số 83 tỉ đồng, chủ đại lý An Khang cho biết đông khách tìm tới mua các loại hình xổ số ở đại lý của anh.

"Vừa rồi, anh Mạnh cũng đã tổ chức phát hơn 2,5 tấn gạo tại đại lý của tôi, hỗ trợ cho bà con gặp nhiều khó khăn", anh Tính chia sẻ thêm.

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