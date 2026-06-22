8 năm 'theo' số 92, người đàn ông TP.HCM trúng 1,6 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 32 tờ vé số trúng giải an ủi xổ số miền Nam cho khách quen, là người đàn ông trung niên.

Những tờ vé số trúng xổ số miền Nam được anh Vũ Huỳnh trực tiếp đổi thưởng cho khách quen ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 334092 và 234092, trúng xổ số An Giang ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 534092.

"Khách là khách quen của đại lý chúng tôi. Anh kể suốt 8 năm qua chỉ trung thành với tờ vé số có số đuôi là 92, cũng từng nhiều lần trúng giải nhất, khuyến khích, an ủi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên trúng số tiền lớn như vậy khi mua tới 32 tờ", anh Vũ Huỳnh cho biết.

Đại lý cũng tiết lộ đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản 800 triệu đồng, còn lại nhận tiền mặt. Chi nhánh đại lý đổi thưởng nằm ở khu vực xã Nhà Bè (TP.HCM).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 285122, trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6 đài TP.HCM. Đại lý tiết lộ đã tới nhà của khách ở khu vực Củ Chi để đổi thưởng, khách nhận một nửa số tiền trúng số theo hình thức chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.