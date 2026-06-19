Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 6: Khách trúng số đài Bình Dương nhận thưởng sớm

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 6. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 02790 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải tư trị giá 480 triệu đồng.

Những tờ vé trúng giải tư đài Bình Dương theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 6 ẢNH: NVCC

"160 tờ vé số may mắn được chúng tôi giao cho bạn hàng bán hết, trong đó đại lý trực tiếp bán ra 16 tờ. Chủ nhân của 16 tờ đó đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 46 thuộc xổ số Vĩnh Long trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 19 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 446202, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 945100 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 998520.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng cọc vé 160 tờ trúng giải nhất đài Bình Thuận, tổng trị giá 4,8 tỉ đồng.

Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn là 61403, trúng xổ số Bình Thuận ngày 18 tháng 6. Đại lý đã phân phối cho bạn hàng bán trúng cho nhiều khách khác nhau ở TP.HCM và đã đăng tin lên mạng xã hội để khách biết đến đổi thưởng.