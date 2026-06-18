Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6: Xuất hiện vé trúng 4,8 tỉ đài Bình Thuận

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng cọc vé 160 tờ trúng giải nhất đài Bình Thuận, tổng trị giá 4,8 tỉ đồng.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6 đài Bình Thuận lộ diện ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn là 61403, trúng xổ số Bình Thuận ngày 18 tháng 6. Đại lý đã phân phối cho bạn hàng bán trúng cho nhiều khách khác nhau ở TP.HCM và đã đăng tin lên mạng xã hội để khách biết đến đổi thưởng.

Đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo đã đổi thưởng cho khách trúng 3 tờ vé giải khuyến khích đài Bình Thuận xuất hiện sớm, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số may mắn là 818560, trúng xổ số Bình Thuận ngày 18 tháng 6. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho người may mắn tin tưởng ghé đại lý và chia sẻ thông tin lên Facebook để chúc mừng.

Xổ số ngày 18 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 795785, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 534092 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 818562.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6, chị Khánh Phương, đại diện một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán 64 tờ vé trúng giải tư đài Đồng Nai nhiều khách, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối là 19970 trúng xổ số Đồng Nai ngày 17 tháng 6. Chị bán ra 4 cọc vé, mỗi cọc 16 tờ. Hiện tại, đại lý đã hỗ trợ cho những khách hàng trúng số đến đổi thưởng.