Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 6: Khách trúng số đài Bình Thuận nhận tiền mặt

Đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ cho biết đã đổi thưởng cho 1 khách có 8 vé trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 6. Theo đó, 8 tờ có dãy số 488367 thuộc xổ số Bình Thuận trúng an ủi trị giá 400 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng an ủi đài Bình Thuận theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Những tờ vé số may mắn được bạn hàng bán trúng và khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng. Khách lựa chọn những tờ có dãy số ngẫu nhiên để mua, không ngờ trúng số và mừng rỡ nhận tiền mặt", đại lý vé số Đức Thịnh cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 03 thuộc xổ số Bình Thuận trúng giải tám, trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 4 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 936713, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 827417 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 088367.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số trúng 2 giải đài Cần Thơ cho khách.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 1048 trúng giải năm xổ số Cần Thơ ngày 3 tháng 6, đồng thời cũng trúng giải tám khi có 2 số cuối là 48. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.



