Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 6: Người trúng đài Bình Thuận nhận chuyển khoản

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 6, đại lý vé số Lài Lê ở Đồng Nai thông báo bán 16 tờ vé số trúng giải tư đài Bình Thuận cho 2 khách, tổng trị giá 48 triệu đồng.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 6 đài Bình Thuận, An Giang xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 05851, trúng xổ số Bình Thuận ngày 11 tháng 6. Đại lý tiết lộ 16 vé trên do 2 khách mua, một người mua 12 tờ, người còn lại mua 4 tờ. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho khách quen mua 12 tờ theo hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh cũng thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích xổ số Tây Ninh ngày 11 tháng 6. Những vé này có dãy số may mắn là 423292 và đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách may mắn.

Xổ số ngày 11 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 423392, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 491238 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 146616.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 6, đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu đài Đồng Nai, tổng trị giá là 64 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 6331, trúng xổ số Đồng Nai ngày 10 tháng 6.

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 10 tháng 6. Những tờ vé có dãy số là 712279, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.



