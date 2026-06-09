Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 6: Khách trúng 2,4 tỉ đài Vũng Tàu nhận thưởng sớm

Đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng 80 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 6. Cụ thể, 80 có dãy số cuối là 00864 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải nhất trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

80 tờ trúng giải nhất đài Vũng Tàu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 80 tờ vé số may mắn của nhiều khách, trong đó có 2 khách mua 32 vé, còn lại mỗi người mua từ 2 - 5 vé, họ đều là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chúng tôi đã thông báo đến chủ nhân những tờ vé số may mắn. Khách trúng giải nhất đài Vũng Tàu đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 08 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 9 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 910547, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 556701 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 378018.



Bên cạnh đó, dãy số trúng độc đắc đài Bến Tre bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 47. Giải độc đắc mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế), giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng, nhiều người chơi xổ số cho rằng chủ nhân những tờ trúng độc đắc có niềm vui nhân đôi.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 6 chiều qua, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Trong đó, có 16 tờ với dãy số 925261 thuộc xổ số TP.HCM trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế), 144 tờ còn lại trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).







