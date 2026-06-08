Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 6: Trùng hợp vé trúng đài TP.HCM, Cà Mau

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 6 chiều nay, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Trong đó, có 16 tờ với dãy số 925261 thuộc xổ số TP.HCM trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế), 144 tờ còn lại trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chúng tôi đã đăng kết quả lên Facebook để những khách mua đúng những dãy số trúng liên hệ đổi thưởng", chị Hà Tô Phương Lan cho hay.

Xổ số ngày 8 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 925261, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 400162 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 841122.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Bên cạnh đó, người chơi xổ số cũng chú ý tới dãy số trúng giải tám đài TP.HCM và Cà Mau đều có 2 số cuối là 75, nhiều người cho rằng đây là sự trùng hợp thú vị.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6 chiều qua, anh Ích Tuyên, đại diện đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải nhì đài Đà Lạt cho một khách.

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối may mắn là 68605 trúng xổ số Đà Lạt ngày 7 tháng 6, mỗi tờ vé trị giá 15 triệu đồng. Đại lý Ngọc Quang cho biết khách đã mang vé tới đổi thưởng và nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.