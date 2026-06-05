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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6: Người trúng số đài Trà Vinh nhận thưởng sớm

Cao An Biên - Dương Lan
05/06/2026 17:24 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6, một người phụ nữ trúng số 16 tờ vé đài Trà Vinh được đại lý chuyển khoản ngay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương) thông báo đã bán 16 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho 1 khách.

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6: Người trúng số đài Trà Vinh vừa lãnh tiền - Ảnh 1.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6, người phụ nữ trúng số 16 tờ vé đài Trà Vinh được đại lý vé số Thành Đạt chuyển khoản ngay

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 394747 trúng xổ số Trà Vinh ngày 5 tháng 6, tổng trị giá 96 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã đổi thưởng sớm cho khách hàng trúng số qua hình thức chuyển khoản. "Khách trúng là nữ, thường mua vé số ở đại lý chúng tôi. Sau khi có kết quả xổ số chiều nay, khách bất ngờ gặp may mắn", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 5 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 591978, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 103208 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 396747.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ cho biết đã đổi thưởng cho 1 khách có 8 vé trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 6. Theo đó, 8 tờ có dãy số 488367 thuộc xổ số Bình Thuận trúng an ủi trị giá 400 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số may mắn được bạn hàng bán trúng và khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng. Khách lựa chọn những tờ có dãy số ngẫu nhiên để mua, không ngờ trúng số và mừng rỡ nhận tiền mặt", đại lý vé số Đức Thịnh cho hay.

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