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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6: Người trúng số đài Đà Lạt nhận tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
07/06/2026 17:11 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6, một người đàn ông trúng số đài Đà Lạt tới đại lý đổi thưởng, nhận tiền mặt.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6, anh Ích Tuyên, đại diện đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải nhì đài Đà Lạt cho một khách.

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6: Người trúng số đài Đà Lạt lấy tiền mặt - Ảnh 1.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải nhì đài Đà Lạt cho một khách

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối may mắn là 68605 trúng xổ số Đà Lạt ngày 7 tháng 6, mỗi tờ vé trị giá 15 triệu đồng. Đại lý Ngọc Quang cho biết khách đã mang vé tới đổi thưởng và nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

"Khách trúng số là nam. Anh này nói sáng mua vé số, ai cũng chê vé có số 05 đuôi là số xấu nên không mua. Vậy là anh quyết định mua rồi bất ngờ trúng số luôn. Sau khi kiểm tra vé, chúng tôi lập tức đổi thưởng cho khách", anh Ích Tuyên nói thêm.

Xổ số ngày 7 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 129302, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 150925 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 753429.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 6, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số cho 1 khách. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 4735 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải sáu, trị giá 64 triệu đồng.

"Chủ nhân của cọc vé số may mắn là khách quen của đại lý, đã nhận tiền trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

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