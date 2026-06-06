Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 6: Khách trúng số đài Hậu Giang nhận chuyển khoản

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 6, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số cho 1 khách. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 4735 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải sáu, trị giá 64 triệu đồng.

"Chủ nhân của cọc vé số may mắn là khách quen của đại lý, đã nhận tiền trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

Cọc vé trúng số đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 6 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, chị Khánh Phương, đại diện một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết cũng bán trúng và đổi thưởng 30 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 30 tờ có dãy số cuối 4707 thuộc xổ số Long An trúng giải năm, trị giá 30 triệu đồng.



"2 người đã mua 30 tờ vé số trúng giải năm, 1 người mua 5 tờ, người còn lại mua 25 tờ. Cả hai đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua chuyển khoản", chị Khánh Phương chia sẻ.

Xổ số ngày 6 tháng 6 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 094580, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 105199, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 765936 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 559076.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương) thông báo đã bán 16 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho 1 khách.

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 394747 trúng xổ số Trà Vinh ngày 5 tháng 6, tổng trị giá 96 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã đổi thưởng sớm cho khách hàng trúng số qua hình thức chuyển khoản. "Khách trúng là nữ, thường mua vé số ở đại lý chúng tôi. Sau khi có kết quả xổ số ngày 5 tháng 6, khách bất ngờ gặp may mắn", đại lý chia sẻ.



