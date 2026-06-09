Người phụ nữ bán rau ở chợ trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam. Theo đó, tờ vé có dãy số 396474 thuộc xổ số Trà Vinh ngày 5 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số này là người phụ nữ hơn 60 tuổi ở Vĩnh Long. Bà ấy làm nghề bán rau và ốc ở chợ địa phương, mua tờ vé số khi thấy người bán dạo đi qua. Sau khi có kết quả xổ số ngày 5 tháng 6, người này đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Bà ấy lấy 200 triệu cho con gái đi làm xa, số tiền còn lại gửi ngân hàng tiết kiệm", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng số độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam cho 3 người trong cùng một gia đình tại địa phương.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 686457, trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 6. Sau khi có kết quả xổ số không lâu, đại lý tiết lộ đã mang toàn bộ tiền mặt tới nhà đổi thưởng cho khách.

"Trong gia đình, người vợ trúng độc đắc 1 tờ, người chồng trúng 3 tờ và một người cháu trong nhà trúng 2 tờ, đủ 6 tờ. Mua vé số cầu may nhưng ngờ nhận số tiền lớn, họ đều rất mừng, hạnh phúc!", đại lý vé số tiết lộ.