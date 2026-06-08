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Đời sống Cộng đồng

Một gia đình có 3 người trúng 12 tỉ xổ số miền Nam, nhận toàn bộ tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
08/06/2026 05:30 GMT+7

Một gia đình ở Vĩnh Long có 3 người cùng lúc trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 12 tỉ đồng. Đại lý cho biết đã mang tiền mặt tới tận nhà đổi thưởng.

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng số độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam cho 3 người trong cùng một gia đình tại địa phương.

Một gia đình có 3 người trúng số 12 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền mặt - Ảnh 1.

Đại lý vé số Thanh Vân đổi thưởng 6 tờ vé số trúng số độc đắc xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6 đài Sóc Trăng cho 3 người trong cùng một gia đình

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 686457, trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 6. Sau khi có kết quả xổ số không lâu, đại lý tiết lộ đã mang toàn bộ tiền mặt tới nhà đổi thưởng cho khách.

"Trong gia đình, người vợ trúng độc đắc 1 tờ, người chồng trúng 3 tờ và một người cháu trong nhà trúng 2 tờ, đủ 6 tờ. Mua vé số cầu may nhưng ngờ nhận số tiền lớn, họ đều rất mừng, hạnh phúc!", đại lý vé số tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may như vậy.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, dãy số trúng độc đắc đài Bình Thuận là 859600. Trên mạng xã hội sau đó xuất hiện hình ảnh một tờ vé số mang dãy số 559600, trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tuy nhiên, tờ vé số này bị rách do dính nước khiến chủ nhân không khỏi lo lắng về khả năng nhận thưởng.

Người sở hữu tờ vé đã liên hệ các đại lý vé số để được hướng dẫn làm đơn gửi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận xem xét. Đại lý vé số Phú Vinh cho biết sau khi xem xét, tờ vé số rách đôi nói trên đã được công ty chấp thuận trả thưởng. Tiền thưởng được chuyển khoản cho người trúng và đến ngày 5.6, đại lý đã hỗ trợ đưa chủ nhân ra ngân hàng nhận tiền.

"Đại lý vé số Minh Nhựt tại TP.HCM đã hỗ trợ người có tờ vé trúng số rách đôi hoàn thiện hồ sơ, gửi đơn đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận xem xét. Sau khi được chấp thuận, người đàn ông đã nhận 46 triệu đồng tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

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