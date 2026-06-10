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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 6: Người trúng số đài Sóc Trăng xuất hiện sớm

Cao An Biên - Dương Lan
10/06/2026 17:11 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 6, người trúng số đài Sóc Trăng, Đồng Nai lập tức xuất hiện và được đại lý hỗ trợ đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 6, đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu đài Đồng Nai, tổng trị giá là 64 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 6: Người trúng số đài Sóc Trăng xuất hiện sớm - Ảnh 1.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 6, những vé trúng số đài Sóc Trăng lộ diện ở đại lý vé số Anh Tuấn (Đồng Nai)

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 6331, trúng xổ số Đồng Nai ngày 10 tháng 6. Phía đại lý cho biết đang hỗ trợ đổi thưởng cho khách. Sau đó, đại lý chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng số lên mạng xã hội và gửi lời chúc mừng cho người may mắn chiều nay.

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 10 tháng 6. Những tờ vé có dãy số là 712279, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Xổ số ngày 10 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 910292, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 364957 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 712879.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng 80 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 6. Cụ thể, 80 có dãy số cuối là 00864 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải nhất trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 80 tờ vé số may mắn của nhiều khách, trong đó có 2 khách mua 32 vé, còn lại mỗi người mua từ 2 - 5 vé, họ đều là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chúng tôi đã thông báo đến chủ nhân những tờ vé số may mắn. Khách trúng giải nhất đài Vũng Tàu đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

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