Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6: Trùng hợp 1 dãy số trúng 2 giải đài TP.HCM

Đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6. Theo đó, 16 tờ có dãy số 542373 thuộc xổ số Cà Mau trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ có dãy số 542373 thuộc đài Cà Mau trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6 ẢNH: NVCC

"16 tờ vé số may mắn được đại lý bán cho nhiều khách khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chúng tôi đã đăng kết quả lên Facebook để khách biết và đến đổi thưởng", đại lý vé số Lộc Phát chia sẻ.

Xổ số ngày 22 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 712554, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 524922 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 542373.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Trong khi đó, những tờ vé số trúng giải tư đài TP.HCM với dãy số cuối 45568 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 68. Mỗi tờ vé số trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải tám đài Đà Lạt. Những tờ vé này có dãy số cuối là 10.

Cũng với dãy số 10 nói trên, những tờ vé số đài Kiên Giang cũng trúng giải tám. Việc một dãy số khác cùng trúng 2 đài Đà Lạt và Kiên Giang khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng chia sẻ, xem đây là trùng hợp thú vị.



