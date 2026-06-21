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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6: Truy tìm vé 911911 trúng số đài Đà Lạt

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6, hàng loạt vé trúng đài Đà Lạt, Tiền Giang lộ diện sớm. Trong đó, vé trúng số độc đắc đài Đà Lạt gây bất ngờ vì dãy số độc lạ 911911, được dân mạng truy tìm.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải tám đài Đà Lạt. Những tờ vé này có dãy số cuối là 10.

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6: Truy tìm vé 911911 trúng số đài Đà Lạt - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6 đài Đà Lạt, Tiền Giang lộ diện sớm chiều nay

ẢNH: NVCC

Cũng với dãy số 10 nói trên, những tờ vé số đài Kiên Giang cũng trúng giải tám. Việc một dãy số khác cùng trúng 2 đài Đà Lạt và Kiên Giang khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng chia sẻ, xem đây là trùng hợp thú vị.

Trong khi đó, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh chiều nay cũng thông báo trúng 160 tờ trúng giải sáu xổ số Tiền Giang ngày 21 tháng 6. Những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 9028. Hiện đại lý đã chuyển khoản cho khách.

Xổ số ngày 21 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 075760, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 097913. Trong khi đó, đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là độc lạ 911911 cũng được người chơi xổ số "truy tìm".

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 6. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 05968 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải ba, trị giá 160 triệu đồng.

"160 tờ được chúng tôi giao cho bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, chúng tôi đã đăng thông báo lên Facebook để khách biết đến và đổi thưởng. Trong 160 tờ trúng giải ba, đại lý bán ra trực tiếp 16 tờ cho 1 khách, người này cũng là khách quen của đại lý", đại lý vé số Bé cho hay.

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