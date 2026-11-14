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    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 14.11, giải độc đắc cộng dồn 37,6 tỉ đồng

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tối 14.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 37,6 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm 14.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01423 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 052836424547 và số cộng thêm là 51.

    Trong phiên xổ số tối 14.11 không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 37.641.706.500 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.280.675.250 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 13 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 644 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 14.11, giải độc đắc cộng dồn 37,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 14.11

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 051920264453 và số cộng thêm là 39.

    Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.

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