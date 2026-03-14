Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 14.3, giải độc đắc tăng 41,1 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
14/03/2026 20:20 GMT+7

Tối 14.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên không xuất hiện người trúng độc đắc nên cộng dồn là 41,1 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 14.3, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01318 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 07 – 16 – 27 – 29 – 47 – 52 và số cộng thêm là 26.

Trong phiên xổ số tối nay không có người trúng giải Jackpot 1 nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 41.134.772.100 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 không ghi nhận người trúng nên số tiền cộng dồn tăng lên 10.726.281.150 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 8 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 807 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 14.3, giải độc đắc tăng 41,1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 14.3

Trước đó, tối 5.3, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo có một người trúng số độc đắc loại hình xổ số Power 6/55 với số tiền là 114,6 tỉ đồng.

Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 14 – 16 – 35 – 38 – 43 – 51 và số cộng thêm là 37. 

Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc Jackpot 1, lập tức số tiền của giải này trở về con số ban đầu là 30 tỉ đồng.

Tin liên quan

Xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ 6 ngày 13, giải độc đắc cộng dồn 22,9 tỉ đồng

Xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ 6 ngày 13, giải độc đắc cộng dồn 22,9 tỉ đồng

Tối 13.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 22,9 tỉ đồng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận