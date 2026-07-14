Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 14.7, giải độc đắc tăng 32,7 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 14.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01371 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 10 – 24 – 30 – 35 – 45 – 51 và số cộng thêm là 33.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 32.743.782.300 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.304.864.700 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 7 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 715 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 14.5

Trước đó, vào tối 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối 11.7 xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 102.862.626.150 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 4.564.759.400 đồng.