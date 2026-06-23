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Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 23.6, giải độc đắc tăng 59,5 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 23.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và không tìm thấy người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 59,5 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 23.6, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01362 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 13 – 28 – 38 – 40 – 46 và số cộng thêm là 05.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 59.527.157.700 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.681.732.750 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 15 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 715 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 23.6, giải độc đắc tăng 59,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 23.6

Trước đó, vào tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2, số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.

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Tối 21.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng 19,6 tỉ đồng.

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