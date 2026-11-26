Lúc 18 giờ 30 hôm nay 26.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01427 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 14 – 18 – 24 – 28 – 34 – 55 và số cộng thêm là 32.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 51.820.878.000 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 3.992.642.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 12 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 764 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 26.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.