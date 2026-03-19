Kết thúc có hậu cho vụ xây tường chắn ngang đường ở Nga Sơn

Ngày 19.3, ông Nguyễn Thành Long (41 tuổi, ngụ thôn Yên Hạnh 2, xã Nga Sơn) cho biết, gia đình ông vừa nhận được quyết định bồi thường đất ở sau hơn 5 năm chính quyền lấy đất của ông làm đường giao thông.

Bức xúc vì nhiều năm chính quyền không đền bù đất, cuối tháng 4.2025 các hộ dân đã xây dựng 2 bức tường rào chắn ngang đường giao. Đến đầu tháng 12.2025 sau khi chính quyền cam kết sẽ đền bù thì người dân mới tháo dỡ các bức tường ẢNH: MINH HẢI

Theo quyết định của UBND xã Nga Sơn ban hành ngày 17.3, địa phương này quyết định bồi thường 98 m2 đất ở (có giá trị theo đơn giá quy định là hơn 1,7 tỉ đồng) tại khu dân cư phía đông QL10 để đền bù cho ông Nguyễn Thành Long, vì năm 2021 chính quyền lấy 100 m2 đất ở (giá trị tính theo đơn giá quy định là hơn 1 tỉ đồng) của ông Long để làm đường giao thông nhưng không đền bù.

Tương tự, gia đình bà Trương Thị Tước và bà Mai Thị Phấn (cùng ngụ thôn Yên Hạnh 2) cũng được UBND xã Nga Sơn đền bù mỗi người 100 m2 (giá trị 100 m2 là 1,5 tỉ đồng theo giá quy định) tại khu dân cư phía đông QL10, vì năm 2021 chính quyền lấy đất ở (mỗi gia đình 100 m2) của các gia đình này làm đường giao thông nhưng không đền bù.

Các gia đình trên đã đồng ý với quyết định đền bù đất của UBND xã Nga Sơn như nêu trên, và sẽ thực hiện nộp tiền chênh lệch đất (giá trị giữa lô đất bị lấy làm đường giao thông năm 2021 với giá trị lô đất đền bù) để sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Cuối cùng thì sau hơn 5 năm chúng tôi kiến nghị đòi đền bù chính đáng, đến nay chính quyền họ cũng đã đền bù cho các hộ dân chúng tôi. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã đồng hành, phản ánh vụ việc, góp tiếng nói chính đáng để cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm với người dân", ông Nguyễn Thành Long chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Long (ảnh) gửi lời cảm ơn tới Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng quyền lợi chính đáng của người dân ẢNH: MINH HẢI

Vụ 3 hộ dân bức xúc phải xây dựng tường rào (tại vị trí đất ở đã được cấp cho các hộ dân) chắn ngang đường giao thông thu hút sự quan tâm của người dân, do năm 2021 chính quyền đã làm sai khi lấy đất ở của các hộ dân làm đường giao thông nhưng không thực hiện việc thu hồi, đền bù cho người dân.

Thời điểm đó (năm 2021), khi xây dựng hạ tầng khu dân cư phía đông QL10, dù thiết kế ban đầu không có tuyến đường đi qua đất ở của 3 hộ dân trên, nhưng Chủ tịch UBND TT.Nga Sơn (nay là xã Nga Sơn) là bà Trương Thị Hoài (hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga Sơn), đã họp thống nhất với người dân và làm biên bản thỏa thuận (biên bản viết tay) lấy 3 lô đất của 3 hộ dân trên làm đường giao thông và đền bù bằng 3 lô đất khác trong mặt bằng khu dân cư phía đông QL10.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện đường thì nhiều năm sau chính quyền không đền bù đất cho các hộ dân như cam kết, dù người dân đã gửi rất nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng cấp xã, huyện, tỉnh.