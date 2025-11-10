Khắc khoải ước mong dựng lại nhà sau bão dữ

"Nhà sập rồi, bàn thờ chồng con cũng đổ theo"

Những con đường phía đông tỉnh Đắk Lắk (vùng đất Sông Cầu, Phú Yên cũ) vẫn loang lổ bùn đất. Hai bên, cây cối đổ ngổn ngang, mái tôn lật tung, tường gạch vỡ vụn. Bóng người thấp thoáng trong màn bụi trắng của vôi vữa, cặm cụi nhặt lại những gì còn sót sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Theo thống kê, toàn tỉnh có 118 căn nhà sập hoàn toàn, gần 6.000 căn tốc mái. Đằng sau những con số lạnh lùng ấy là những phận người đang gồng mình gượng dậy.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, động viên gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng (thôn Tùng Giản, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) có nhà sập hoàn toàn ẢNH: T.P

Ở tổ dân phố Phú Mỹ (P.Sông Cầu), cụ Phạm Thị Tồn, 80 tuổi, ngồi lặng bên nền gạch cũ. Nơi từng là tổ ấm mấy chục năm qua giờ chỉ còn khung tường gãy nát và chiếc chén sứt mà cụ vẫn dùng để cúng cơm chồng. Cụ nhặt chiếc chén lên, run rẩy lau đi lớp bụi trắng. Mất nhà là mất đi nơi đặt để nỗi nhớ. "Nhà sập rồi, bàn thờ chồng con cũng đổ theo... Nhìn mà ứa nước mắt. Đêm nào tôi cũng không ngủ được, đi ở nhờ nhà này qua nhà khác mà lòng chẳng yên", cụ Tồn nghẹn giọng.

Người con trai, chỗ dựa duy nhất của cụ Tồn, đã mất nhiều năm trước. Cụ ở lại một mình, sống với những ký ức ẩn trong từng góc bếp, từng bức tường. Giờ tất cả tan biến, như thể gió bão đã cuốn theo cả một phần đời. Với người già, mái nhà không chỉ là chỗ trú nắng trú mưa, mà là nơi lưu giữ tuổi trẻ, tình thân và ký ức. Khi mái đổ, người ta không chỉ mất nhà, mà còn mất đi nơi neo giữ tâm hồn.

Cách đó không xa, ở tổ dân phố Long Hải Nam, bà Trình Thị Duyệt (56 tuổi) đứng trước căn nhà dở dang, đôi mắt đỏ hoe. Căn nhà bà định dành làm của hồi môn cho con gái sắp lấy chồng, giờ chỉ còn là đống gạch vụn. "Chồng mất sớm, tôi gồng gánh nuôi 2 con. Căn nhà này tôi vay 80 triệu đồng, mới xây xong 2 tháng trước bão. Chưa kịp lợp kỹ thì gió cuốn sạch. Giờ chẳng biết lấy gì dựng lại...", bà nói, giọng run run. Căn nhà ấy không chỉ là tài sản, mà là món quà của người mẹ dành cho con trước ngày vu quy, một giấc mơ nhỏ chưa kịp ấm đã vụt tan.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND P.Sông Cầu, cho biết địa phương có 24 căn nhà sập hoàn toàn, hơn 900 căn hư hại. "Chúng tôi đã nhận được 2 tỉ đồng hỗ trợ từ tỉnh. Đợt đầu, mỗi hộ sập nhà được 40 triệu đồng, hộ tốc mái được 10 triệu để sửa sang tạm thời", ông Thạch nói.

Đ Ể KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI SAU BÃO

Tại làng chài Xương Lý (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chị Lê Thị Kiều (36 tuổi) cùng chồng không ngơi tay dọn dẹp đống ngổn ngang. Căn nhà nhỏ và quán cà phê "view biển", niềm hy vọng thoát nghèo của họ, giờ chỉ còn bãi tan hoang. "Hai vợ chồng vay gần 300 triệu đồng mở quán cà phê. Mới hoạt động hơn 1 năm, chưa thu hồi vốn thì bão ập tới. Tường sập, đồ đạc nát hết, chỉ sau một đêm, trắng tay mà nợ vẫn còn nguyên...", chị nghẹn ngào.

Căn nhà của cụ Phạm Thị Tồn (P.Sông Cầu) bị sập sau bão ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, cho biết toàn phường có 1.255 căn nhà hư hỏng, 25 căn sập hoàn toàn. "Tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để bà con xây mới hoặc sửa chữa. Với hộ có đất ở hợp pháp sẽ được hỗ trợ ngay; những hộ khác, chúng tôi trình tỉnh xem xét thêm", ông Quang nói.

Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Trọng Trình (ở thôn Giang Nam, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) trở về sau bão, lặng nhìn căn nhà chỉ còn lại đống gạch vụn. Mấy chục năm vun vén, giờ tan hoang trong chốc lát. Bà con hàng xóm đến thăm hỏi, phụ dọn dẹp. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc, cùng lãnh đạo xã có mặt sớm để động viên. Trước mắt, chính quyền hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt, nhu yếu phẩm, nước uống và hứa vận động thêm để giúp vợ chồng ông Trình dựng lại mái nhà.

Bà Nguyệt cho biết toàn xã có 23 căn nhà sập hoàn toàn, gần 600 căn tốc mái, hơn 3.000 căn hư hại một phần. "Những ngày qua, lực lượng Sư đoàn 31, Lữ đoàn 573, cùng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên đều ra quân. Họ đi từng nhà, dọn từng bức tường đổ, giúp dân dựng lại mái che, không để ai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất", bà Nguyệt nói.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khẩn cấp, xã Tuy Phước Bắc còn tính phương án lâu dài. "Khi bà con dựng lại nhà, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân chung tay. Thanh niên, dân quân sẽ góp ngày công, giúp người dân xây nhà nhanh hơn để sớm ổn định cuộc sống", bà Nguyệt chia sẻ.

S ẮP XẾP LẠI CUỘC SỐNG LÂU DÀI

Không chỉ Quy Nhơn hay Tuy Phước, những vùng Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Nhơn (thuộc tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập) cũng oằn mình trong bão. Theo thống kê ban đầu, Gia Lai có hơn 206 căn sập hoàn toàn, 24.751 căn tốc mái, hư hại; tổng thiệt hại hơn 5.200 tỉ đồng.

Căn nhà nhỏ và quán cà phê “view biển” của chị Kiều hư hại nặng ẢNH: ĐỨC NHẬT

UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi hộ sập nhà, 5 triệu đồng cho hộ tốc mái hoàn toàn, và 2 triệu đồng cho hộ hư hỏng một phần. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết việc hỗ trợ người dân sau bão không chỉ dừng ở chuyện dựng lại mái nhà, mà còn là sắp xếp lại cuộc sống lâu dài. Không thể để bà con tiếp tục sống trong vùng nguy hiểm, nơi bão lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chính quyền phải bố trí, quy hoạch lại khu dân cư, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, vững chãi hơn.

"Tuyệt đối không để người dân đói khát hay không có chỗ ở. Các địa phương phải nhanh chóng hỗ trợ sửa chữa, dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm không ai phải sống cảnh màn trời chiếu đất", ông Tuấn nhấn mạnh.

Chính quyền các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đang hành động quyết liệt, kịp thời để giúp người dân dựng lại mái nhà che nắng mưa, sớm ổn định cuộc sống sau bão. Thế nhưng, giữa cơn bão giá hiện nay, những khoản hỗ trợ ấy dẫu quý giá vẫn khó đủ để bà con xây lại những căn nhà đủ vững chãi, có thể trụ vững trước những mùa gió dữ sắp tới. Bà con còn cần thêm sự hỗ trợ của cộng đồng, của những tấm lòng biết sẻ chia để cùng nhau dựng lại không chỉ mái nhà, mà cả niềm tin vào những ngày bình yên sắp đến.