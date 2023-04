Khắc phục điểm hạn chế trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ùn tắc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Trưa 29.4, xuất hiện lưu lượng lớn phương tiện ô tô kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở khu vực nút giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (PT-DG, Đồng Nai) chờ mở cửa, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài. Đến

Cảnh ùn ứ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chiều 29.4

11 giờ cùng ngày, lực lượng quản lý cao tốc PT-DG đã mở đường cho các phương tiện vào cao tốc. Tuy nhiên, do "vướng" trạm thu phí đặt cách đó 2 km, nên tạo ra cảnh ùn ứ kéo dài. Khi qua được trạm thu phí thì đường mới thông thoáng. Trong khi đó, phía đầu tuyến (Bình Thuận), khi cao tốc vừa khánh thành đã bất ngờ đón lượng xe đông chưa từng có. Do vậy, đã xảy ra cảnh ùn ứ kéo dài trên cao tốc mới và đặc biệt là tại nút giao nhau tại QL1- ngã ba Hàm Kiệm vào cao tốc đã xảy ra cảnh lộn xộn, tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT). Sang ngày 30.4, tình trạng trên đã giảm hẳn, nhưng cũng dự báo cảnh ùn tắc sẽ tái diễn khi lượng xe đổ về TP.HCM, chuẩn bị kết thúc những ngày nghỉ lễ.

Trong ngày 30.4 xảy ra 28 vụ TNGT, 10 người chết Theo thống kê của Cục CSGT (C08) Bộ Công an, trong ngày 30.4, toàn quốc xảy ra 28 vụ TNGT làm chết 10 người, bị thương 8 người, giảm 1 vụ, 2 người chết và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đường bộ xảy ra 27 vụ làm chết 9 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Theo đại diện C08, cơ quan này đã bố trí 4 tổ công tác để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ tiếp giáp với TP.Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có liên quan. Đồng thời triển khai flycam tại khu vực cửa ngõ TP.Hà Nội để kịp thời phát hiện, tiếp cận và giải quyết ngay các sự cố phương tiện, va chạm giao thông, điều khiển giao thông linh hoạt. Trần Cường

Ngay trong chiều 29.4, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh phân tích những điểm hạn chế, cần khắc phục. Cụ thể, ở nút giao nhau tại QL1 - ngã ba Hàm Kiệm vào cao tốc thì đây là nút đồng giao, trong khi QL1 đoạn này cho phép chạy tới 90 km/giờ, rất nguy hiểm. Để phòng ngừa TNGT, Công an tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban ATGT làm gờ giảm tốc, cắm biển báo đầy đủ và hạn chế tốc độ từ 90 km/giờ xuống còn 60 km/giờ. Trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trước mắt phải mở rộng nút giao này, dỡ bỏ dải phân cách cứng vì đường nối từ QL1 vào cao tốc rất hẹp. "Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận, về lâu dài chỉ có giải pháp là xây dựng cầu vượt QL1 ở đoạn này mới giải quyết dứt điểm cảnh ùn ứ, tiềm ẩn TNGT tại nút giao Hàm Kiệm - QL1. Nhưng trước mắt phải điều chỉnh lại một số đoạn trên đường nối từ cao tốc ra QL1 vì xe lưu thông ra vào rất dễ xung đột nhau", vị lãnh đạo này nói.

Ngã ba Hàm Kiệm - Ba Bàu là nút giao QL1 với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hiện bộc lộ nhiều hạn chế tiềm ẩn TNGT

Quế Hà

Mới chỉ 3/7 nút giao được mở cho xe ra vào

Chiều qua 30.4, Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư cao tốc) và các cơ quan liên quan, yêu cầu phải hoàn thiện ngay các biển báo 60 km/giờ, gờ giảm tốc tại nút giao Hàm Kiệm đi vào cao tốc. Đồng thời, yêu cầu Công an H.Hàm Thuận Nam, CSGT Công an tỉnh, Thanh tra giao thông tỉnh túc trực và điều tiết tại nút giao này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là những ngày nghỉ lễ. Về lâu dài, Ban ATGT đề nghị nghiên cứu kiến nghị của Công an Bình Thuận, xây dựng cầu vượt QL1 để lưu thông ra vào cao tốc được an toàn.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 thông thoáng Ngày 30.4, ngày đầu tiên sau khi cao tốc Mai Sơn - QL45 thông xe, phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc này diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, ở nút giao Đông Xuân (nút giao cuối trên tuyến thuộc xã Đông Xuân, H.Đông Sơn, Thanh Hóa), ở một vài thời điểm trong hai ngày 29 và 30.4 xảy ra ùn ứ khi tất cả các phương tiện đều phải rời cao tốc ra QL47. Theo thông tin từ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), chiều 29.4 lưu lượng xe đổ về nút giao Đông Xuân rất lớn, nhưng đến sáng 30.4 đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, do tính chất tổ chức giao thông tạm thời của cao tốc Mai Sơn - QL45, nên lượng phương tiện đổ dồn vào QL47 lớn, gây khó khăn cho việc lưu thông. Đội CSGT số 2 huy động tối đa lực lượng tổ chức điều tiết giao thông 24/24 giờ; đồng thời hướng dẫn phương tiện sau khi ra khỏi nút giao Đông Xuân sẽ di chuyển theo 2 hướng: hướng QL47 di chuyển về phía đông đến đường tránh phía tây TP.Thanh Hóa để nhập vào QL1A tiếp tục hành trình; hướng nhập vào QL47 di chuyển theo hướng tây, qua địa phận H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) để nhập vào đường Nghi Sơn - Sao Vàng để tiếp tục hành trình. Minh Hải

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, dù đã đưa vào vận hành nhưng cao tốc PT-DG mới chỉ có 3/7 nút giao được mở cho xe ra vào là nút tại Km 1717+593 (còn gọi nút Hàm Kiệm đi Ba Bàu, cách TP.Phan Thiết 14 km), nút thứ 2 là nút giao với QL1 tại xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc (Đồng Nai), và nút cuối cùng là nút giao với cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP.HCM. Còn lại 4 nút giao khác đều chưa hoàn thiện.