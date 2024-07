Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ do bão số 2

9 người chết và mất tích do mưa lũ tại Sơn La

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 22 - 24.7, tại Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại về người, hoa màu, nhà cửa và ngập úng nhiều điểm.

Nhiều khu nhà ở TP.Sơn La bị cô lập do nước lũ

Kiến Trần

Tính đến 16 giờ ngày 24.7, mưa lũ đã làm 5 người tử vong, 4 người mất tích và 1 người bị thương do sạt lở đất vùi lấp. Trong đó, H.Mai Sơn có 4 người tử vong, 2 người chưa thấy tung tích do sạt lở đất.

Số nhà dân bị thiệt hại là 389 căn, trong đó 28 nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 6 điểm trường trung học và trường mầm non bị nước ngập. Mưa lũ cũng gây ra 126 điểm sạt lở tại nhiều tuyến đường như: QL6, QL279D, tỉnh lộ 408… làm gần 35.000 khối đất đá trôi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Thiệt hại về nông nghiệp, khoảng 270 ha lúa mùa bị ngập, lũ cuốn trôi; 29 ha hoa màu và cây trồng lâu năm bị ngập; 3.465 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 6 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm 1 cột viễn thông, 1 cột điện cao thế tại H.Vân Hồ bị ảnh hưởng, có nguy cơ sạt lở, bị đổ…

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, NN-PTNT, Công thương, GTVT, Xây dựng, Y tế, GD-ĐT, TT-TT về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới.

Lực lượng Công an Sơn La giúp đỡ người dân phòng chống lũ quét Kiến Trần

Thủ tướng gửi lời chia buồn tới các thân nhân gia đình người bị nạn tại Sơn La và yêu cầu bộ trưởng các bộ nêu trên, chủ tịch UBND các tỉnh, TP không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 2. Rà soát, xác định các trường hợp còn đang bị mất tích để tổ chức tìm kiếm cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất; tổ chức cứu chữa cho người bị thương; phối hợp với gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng; thăm hỏi, động viên, thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn. Kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa.

Huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để có phương án chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại khi mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân sạt lở đất, ngập lụt tại Sơn La để có giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại do lũ lụt, sạt lở.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn; nếu lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân, chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng các bộ Công an và Quốc phòng chỉ đạo lực lượng trên địa bàn Sơn La, phối hợp triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất theo đề nghị của địa phương. Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan và các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Bộ trưởng các bộ NN-PTNT và Công thương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nước lớn trên sông Đà. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu tại các đô thị, sạt lở khi mưa lớn trong thời gian gần đây (trong đó có các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lâm Đồng và TP.Đà Nẵng...). Bộ trưởng Bộ TN-MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thiên tai, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.