Khắc Việt: Tôi thấy may mắn khi được hát với NSND Tấn Minh

NSND Tấn Minh kết hợp Khắc Việt trong MV Nguyện làm phiên bản mới Ảnh: NVCC

Ca khúc Nguyện làm vốn được Khắc Việt giới thiệu trước đó qua bản solo, là sáng tác đánh dấu thời điểm nam ca sĩ bước sang tuổi 38. Anh quan niệm đây là thời điểm "không còn yêu như tuổi đôi mươi, mà bắt đầu yêu bằng sự tỉnh táo, trách nhiệm và bằng lòng nguyện ý đi đến tận cùng". Ca khúc giống như một lời thủ thỉ chân thành của người đàn ông gửi đến người thân yêu mà mình chọn làm bạn đời. Lời bài hát thể hiện cam kết chân thành từ trái tim, không để phô trương mà để gìn giữ những điều nhỏ nhặt làm nên đời người đủ đầy.

Khắc Việt từng ước được song ca cùng NSND Tấn Minh

Phiên bản Khắc Việt kết hợp với NSND Tấn Minh mang đến một chiều sâu mới, lắng đọng hơn, từng trải hơn. Nếu nam ca sĩ hát bằng sự nhiệt thành của người đàn ông đang trong hành trình dựng xây hạnh phúc, thì NSND Tấn Minh lại mang đến sự lắng đọng, da diết từ người đàn ông đã đi qua nhiều giông bão. Hai giọng ca hòa quyện, tạo nên một "nhịp cầu" gắn kết hai thế hệ.

“Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát của đàn ông Việt. Giọng hát của anh Tấn Minh không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn đẹp vì sự bình thản, ấm áp và đầy tự sự. Ngày xưa, tôi từng mê say qua những ca khúc Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng… và đã ước một ngày được hát chung với anh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó thành sự thật với một tác phẩm do mình sáng tác", Khắc Việt chia sẻ.

Giọng ca Anh khác hay em khác cho biết NSND Tấn Minh là thần tượng một thời của mình Ảnh: NVCC

Chính vì vậy, khi NSND Tấn Minh nhận lời tham gia thu âm và xuất hiện trong MV Nguyện làm, Khắc Việt coi đó là "một may mắn đặc biệt". NSND Tấn Minh vốn chọn lựa rất kỹ những ca khúc tham gia và hiếm khi nhận lời góp mặt trong MV của ca sĩ trẻ. Nam nghệ sĩ đồng ý tham gia sản phẩm của Khắc Việt vì thấy bài hát "thật, không cố gắng chinh phục khán giả bằng những thứ hoa mỹ".

MV Nguyện làm được ghi hình trong một không gian quán nhỏ ấm cúng. Đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn phong cách handycam (máy cầm tay) tối giản, không ánh đèn sân khấu, không kỹ xảo cầu kỳ. Khán giả được thấy hình ảnh hai người đàn ông cùng ngồi lại, cất giọng hát da diết về tình yêu.

Chia sẻ về thông điệp muốn gửi gắm qua bản kết hợp này, Khắc Việt cho biết: "Tôi muốn nói rằng: dù bạn là ai, đi qua bao nhiêu trải nghiệm, sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngừng lại trước một người. Và khi đó, bạn sẽ nguyện làm tất cả, không cần ai thấy, chỉ cần người ấy hiểu. Với tôi, đây không phải là ca khúc "hit" theo cách thị trường, nhưng sẽ là một bài hát để lại. Và sự góp giọng của NSND Tấn Minh chính là cách giúp ca khúc chạm đến trái tim khán giả trưởng thành".