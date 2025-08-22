Khách đi tàu điện lập kỷ lục ngày tổng hợp luyện diễu binh

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, sản lượng hơn 140.000 lượt hành khách đi 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào ngày 21.8 đã thiết lập kỷ lục về số lượng hành khách đi tàu đông nhất kể từ khi 2 tuyến được đưa vào vận hành đến nay.

Hành khách làm thủ tục tại ga Cát Linh vào chiều 21.8 ẢNH: PHẠM CÔNG

Theo đó, trong ngày 21.8, ngày tổ chức tổng hợp luyện diễu binh lần đầu ở Quảng trường Ba Đình, tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã phục vụ hơn 110.000 lượt hành khách, tàu Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ hơn 30.000 lượt hành khách.

"Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21.8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường, và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2.9 của các năm trước đây", Hà Nội Metro cho biết thêm.

Hà Nội Metro nhận định, nhu cầu đi lại bằng tàu điện của người dân và du khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các buổi tổng hợp luyện lần 2, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cũng như trong các ngày cao điểm dịp Quốc khánh 2.9 sắp tới.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Theo phương án điều chỉnh, vào các ngày 21, 24, 27 và 29.8, các đoàn tàu sẽ chạy từ 5 giờ 30 - 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6 - 10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Trong ngày 30.8, thời gian hoạt động từ 5 - 22 giờ. Thời gian giãn cách là 6 phút/chuyến trong khung giờ 5 - 8 giờ; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1.9, thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 - 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Trong ngày Quốc khánh 2.9, các tuyến tàu điện sẽ hoạt động liên tục 0 - 22 giờ. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và 11 - 14 giờ 30 phút); các khung giờ khác 10 phút/chuyến.