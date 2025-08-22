Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khách đi tàu điện lập kỷ lục ngày tổng hợp luyện diễu binh

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
22/08/2025 20:12 GMT+7

Trong ngày tổ chức tổng hợp luyện diễu binh lần đầu ở Quảng trường Ba Đình, 2 tuyến tàu điện ở Hà Nội đã phục vụ hơn 140.000 lượt hành khách, tăng 250% so với ngày bình thường.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, sản lượng hơn 140.000 lượt hành khách đi 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào ngày 21.8 đã thiết lập kỷ lục về số lượng hành khách đi tàu đông nhất kể từ khi 2 tuyến được đưa vào vận hành đến nay.

Bất ngờ với lượng hành khách đi tàu điện trong ngày tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại ga Cát Linh vào chiều 21.8

ẢNH: PHẠM CÔNG

Theo đó, trong ngày 21.8, ngày tổ chức tổng hợp luyện diễu binh lần đầu ở Quảng trường Ba Đình, tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã phục vụ hơn 110.000 lượt hành khách, tàu Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ hơn 30.000 lượt hành khách.

"Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21.8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường, và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2.9 của các năm trước đây", Hà Nội Metro cho biết thêm.

Hà Nội Metro nhận định, nhu cầu đi lại bằng tàu điện của người dân và du khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các buổi tổng hợp luyện lần 2, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cũng như trong các ngày cao điểm dịp Quốc khánh 2.9 sắp tới.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Theo phương án điều chỉnh, vào các ngày 21, 24, 27 và 29.8, các đoàn tàu sẽ chạy từ 5 giờ 30 - 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6 - 10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Trong ngày 30.8, thời gian hoạt động từ 5 - 22 giờ. Thời gian giãn cách là 6 phút/chuyến trong khung giờ 5 - 8 giờ; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1.9, thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 - 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Trong ngày Quốc khánh 2.9, các tuyến tàu điện sẽ hoạt động liên tục 0 - 22 giờ. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và 11 - 14 giờ 30 phút); các khung giờ khác 10 phút/chuyến.

Tin liên quan

Đi xe bus, bắt tàu điện từ sớm để kịp xem tổng hợp luyện diễu binh

Đi xe bus, bắt tàu điện từ sớm để kịp xem tổng hợp luyện diễu binh

Hàng ngàn người dân đã đổ về khắp các ngả đường, nơi diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu điện Quốc khánh 2.9 metro Nhổn - ga Hà Nội tổng hợp luyện diễu binh kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận