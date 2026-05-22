Mỗi khách du lịch là một 'ví di động' tại điểm đến

Nhu cầu chi tiêu của du khách rất lớn

Chia sẻ tại hội thảo "Khơi thông sức mua, Kích cầu tiêu dùng", ông Trần Thế Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Lữ hành Vietluxtour cho rằng khi nói đến kích cầu tiêu dùng thì không thể thiếu khuyến mãi, giảm giá. Nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Đứng ở góc độ một công ty lữ hành thì còn một mỏ vàng chưa khác hết là khách du lịch cả quốc tế và trong nước. "Một khách du lịch đến TP.HCM, ngoài việc chi tiền để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn thì chắc chắn sẽ có những trải nghiệm, chi tiêu khác như uống ly cà phê, ăn tô phở, trải nghiệm ẩm thực đêm… Nói cách khác, khách du lịch không chỉ là người tham quan mà đó là một "ví di động", "giỏ hàng di động" cho nền kinh tế của địa phương nơi họ đến", ông Dũng ví von.

Thực tế, năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, riêng TP.HCM đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa. Lượng khách có, nhu cầu chi tiêu có nên vấn đề là chuyển đổi dòng tiền tiêu dùng tại chỗ thực sự tốt hay chưa? Câu trả lời theo ông Dũng là chưa thật sự tốt. Đây là dư địa để góp phần phát triển kinh tế cho TP nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Lữ hành Vietluxtour phát biểu tại hội thảo sáng 22.5 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Dũng nhấn mạnh: Du khách có nhu cầu chi tiêu rất khác nhau. Ở nhà có thể cân đong đo đếm hơn nhưng khi đi du lịch họ có thể cho phép chi tiêu thỏa mái hơn, chi tiêu theo cảm xúc, theo sự thuận tiện, trải nghiệm các sản phẩm mang dấu ấn của địa phương. Thế nhưng hiện nay, đa số các công ty lữ hành chưa dám tự tin đưa các điểm mua sắm vào trong chương trình của mình. Bởi hiện chúng ta chưa có những trung tâm mua sắm đạt chuẩn, tạo sự uy tín thương hiệu cho khách hàng nên nếu công ty du lịch đưa vào thì cũng e ngại khách nói đó là đưa chương trình bán hàng. Trong khi đó, các nước xung quanh tổ chức chương trình du lịch mua sắm rất bài bản. Khi tổ chức tour ra nước ngoài, bản thân ông thấy khách Việt Nam cũng chi tiêu rất nhiều cho hoạt động mua sắm. Như vậy, vấn đề là nhu cầu chi tiêu của du khách là có, khả năng chi tiêu của khách Việt Nam cũng rất lớn. Vậy vấn đề đặt ra là, thị trường Việt Nam phải tạo ra hệ sinh thái mua sắm thế nào để đủ sức hấp dẫn giữ dòng tiền chi tiêu này ở lại trong nước.

Cần có outlet, chợ đêm, phố mua sắm đủ chuẩn cho du khách

Từ đó, ông đề xuất 4 giải pháp. Thứ nhất, đưa chương trình mua sắm là một phần chính của hoạt động kích cầu du lịch. Khách du lịch sẵn sàng chi tiêu nếu điểm đó có câu chuyện, thương hiệu, chất lượng. Thứ hai, cần có những trung tâm mua sắm lớn như outlet, chợ đêm, phố mua sắm đủ chuẩn cho khách du lịch. TP.HCM là địa phương có đủ điều kiện để thực hiện, nhưng hiện nay vẫn chưa có một outlet nào hay trung tâm thương mại đủ quy mô… Trước đây, ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) cũng từng đề cập nhiều nhưng đến nay rất tiếc vẫn chưa có một trung tâm outlet trong khi các công ty lữ hành rất mong chờ điều này. Thứ ba, chúng ta cần liên kết giữa lữ hành, bán lẻ, sản xuất và địa phương. Một công ty lữ hành không thể tạo ra một trung tâm mua sắm mà phải có sự liên kết với nhiều bên để có những sản phẩm dấu ấn vùng miền, đủ sức hút du khách. Từ đó các công ty du lịch sẵn sàng đưa điểm mua sắm vào tour, thậm chí giới thiệu với du khách từ trước khi họ đến Việt Nam.

Thứ tư, phải xây dựng niềm tin. Đây là vấn đề mấu chốt quan trọng nhất. Nếu du khách tin rằng sản phẩm đó đáng mua, giá cả minh bạch, chất lượng đảm bảo thì sẽ sẵn sàng chi tiền. "Khi kích cầu tiêu dùng thì chúng ta không nên chỉ tập trung vào giảm giá mà thêm vào là làm sao tăng được giá trị cảm nhận của khách hàng, để khách tự tin lựa chọn mua một sản phẩm nào đó. Du khách không thiếu nhu cầu chi tiêu, điều họ cần là lý do sản phẩm đủ hấp dẫn, đủ tin để sẵn sàng mở ví ra chi tiêu. Từ đó du lịch không chỉ là một ngành dịch vụ mà là động lực kích cầu tiêu dùng rất hiệu quả cho TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Trần Thế Dũng chia sẻ thêm.