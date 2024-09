Khách hàng bị ảnh hưởng bão sẽ được giảm lãi vay

Vietinbank thực hiện giảm lãi suất cho vay 2% nhằm chia sẻ khó khăn với các khách hàng chịu thiệt hại từ cơn bão số 3 (Yagi). Quy mô dư nợ dự kiến lên đến 100.000 tỉ đồng. Chính sách hỗ trợ này áp dụng cho cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới đến hết ngày 31.12.

Vietinbank giảm lãi suất vay 2% hỗ trợ khách hàng ẢNH: CMH

Đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Eximbank giảm thêm 1% lãi suất trong tháng đầu tiên, áp dụng theo chương trình ưu đãi lãi suất của ngân hàng cho các khoản vay ngắn hạn bằng tiền VND. Với khoản vay trung và dài hạn, ngân hàng miễn lãi suất 0% trong 2 tháng đầu tiên và lãi suất cố định 7,49%/năm cho 10 tháng tiếp theo. Còn đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) và khách hàng cá nhân, Eximbank áp dụng ưu đãi giảm 2%/năm so với lãi suất thông thường, đưa lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 4,75%/năm cho các khoản vay ngắn hạn.

Nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, từ nay đến cuối năm 2024, Sacombank giảm đến 2%/năm lãi suất cho vay trên dư nợ hiện hữu hoặc dư nợ mới. Đồng thời, ngân hàng giảm thêm 50% phí dịch vụ và miễn phí tất toán trước hạn. Tương tự, BVBank dành một gói vay với tổng hạn mức lên đến 2.000 tỉ đồng cùng nhiều giải pháp, chính sách thiết thực để hỗ trợ khách hàng. Cụ thể, đối với khách hàng hiện tại của BVBank bị thiệt hại do bão lũ sẽ được linh động gia hạn thời gian trả lãi/gốc hoặc cơ cấu nợ nếu thỏa điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tùy vào mức độ thiệt hại do bão lũ, BVBank giảm lãi vay đến 2%/năm, tối đa 3 tháng cho các khách hàng đang vay vốn tại BVBank. Trong trường hợp khách hàng cần nguồn vốn để khắc phục hậu quả về tài sản do bão lũ hoặc khôi phục sản xuất kinh doanh, BVBank cấp thêm hoặc cấp mới để mua sắm, sửa chữa nhà cửa hoặc phục hồi các hoạt động kinh doanh với mức giảm thêm 0,5%/năm, tối đa 3 tháng so với lãi suất cho vay đã ưu đãi thông thường.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có yêu cầu đến các ngân hàng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.