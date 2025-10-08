Khách hàng người nước ngoài quan tâm đặc biệt The Privé

Bất động sản Nam Rạch Chiếc hút khách nước ngoài

The Privé - dự án hạng sang của Tập đoàn Đất Xanh thu hút sự quan tâm và ghi nhận lượng giao dịch đáng kể từ khách hàng người nước ngoài

Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư có năng lực tài chính, cùng đội ngũ chuyên gia đến làm việc trong các lĩnh vực như tài chính, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số..., khiến số lượng người nước ngoài sinh sống tại các đô thị lớn - đặc biệt là TP.HCM - không ngừng tăng.

Cùng với đó, khuynh hướng lựa chọn nơi an cư của nhóm khách hàng này cũng có sự chuyển dịch rõ nét.

Từ những năm 2000, nhóm khách hàng nước ngoài thường ưu tiên lựa chọn các khu trung tâm truyền thống như Quận 1 và Quận 3. Sau đó, xu hướng dần dịch chuyển về Phú Mỹ Hưng - khu đô thị hiện đại của TP.HCM, nơi hình thành cộng đồng cư dân quốc tế quy mô lớn. Ở giai đoạn tiếp theo, Thảo Điền và An Phú (thuộc TP. Thủ Đức cũ) trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vị trí thuận lợi và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người nước ngoài.

Và nay, xu hướng ấy chuyển dịch sang Nam Rạch Chiếc - khu vực có thể được xem là tâm điểm phát triển mới của TP.HCM, nơi hội tụ đồng thời hạ tầng giao thông hoàn thiện, quy hoạch bài bản và môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại.

Với sự xuất hiện của những dự án hạng sang tiêu chuẩn quốc tế, Nam Rạch Chiếc đang dần hình thành cộng đồng cư dân đa quốc tịch, nơi những khách hàng này có thể tìm thấy sự đồng điệu trong phong cách sống và các giá trị văn hóa mang tính toàn cầu.

Việc The Privé đủ điều kiện bán cho người nước ngoài đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên gia, nhân sự quốc tế trong bối cảnh TP.HCM trở thành trung tâm tài chính công nghệ cao

Trong bức tranh ấy, The Privé - khu căn hộ compound hạng sang của Tập đoàn Đất Xanh - trở thành một trong những dự án nhận được sự quan tâm lớn.

Một trong những yếu tố giúp The Privé được khách hàng quốc tế đánh giá cao chính là pháp lý minh bạch. Dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài - một yếu tố hiếm thấy hiện nay trên thị trường, cho phép khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Quy trình giao dịch nhờ đó trở nên an toàn và minh bạch - những tiêu chí vốn được giới đầu tư ngoại đặt lên hàng đầu khi lựa chọn BĐS tại Việt Nam.

Trong bối cảnh phần lớn các dự án hiện hữu đủ điều kiện bán cho người nước ngoài đều đã bàn giao từ nhiều năm trước, số lượng dự án sơ cấp khách nước ngoài có thể tiếp cận rất hạn chế. Vì vậy, sự xuất hiện của The Privé - dự án mới với thiết kế và tiện ích theo chuẩn quốc tế - nhanh chóng trở thành lựa chọn nổi bật của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Song song với pháp lý minh bạch, The Privé triển khai chính sách ‘một giá’, giúp khách hàng trong và ngoài nước tiếp cận dự án với cùng mức giá, không có sự chênh lệch.

Khách hàng quốc tế đánh giá cao vị trí liền kề Trung tâm Tài chính Thủ Thiêm và kết nối hạ tầng hoàn thiện của khu Nam Rạch Chiếc của The Privé

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, liền kề Thủ Thiêm - trung tâm tài chính quốc tế, dự án thuận tiện kết nối metro và cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội,... Từ đây, dễ dàng di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng 25 phút, chưa đầy 20 phút đến sân bay Long Thành - lợi thế chiến lược khi phần lớn khách hàng nước ngoài thường xuyên di chuyển công tác và đánh giá cao khả năng tiếp cận nhanh chóng các đầu mối giao thông.

Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm TP.HCM

Một trong những yếu tố được khách nước ngoài đánh giá cao là thiết kế compound khép kín - mô hình đã trở thành chuẩn mực ở nhiều đô thị phát triển. Việc giới hạn chỉ 9 căn hộ trên mỗi mặt bằng tầng mang lại sự riêng tư và yên tĩnh, phù hợp với phong cách sống được khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc ưa chuộng. Vị trí không chịu tác động của tình trạng ngập lụt cũng là điểm cộng, bởi đây là tiêu chí thường được các nhà đầu tư ngoại cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, chất lượng bàn giao chính là yếu tố giúp The Privé nhanh chóng chinh phục khách nước ngoài. Từ dấu ấn giai đoạn 1 đến những nâng cấp ở phân khu mới, nhiều khách hàng cho rằng tiêu chuẩn bàn giao tại The Privé tương đương với các dự án hạng sang ở Singapore, Seoul, Thượng Hải…

Chất lượng bàn giao The Privé gây ấn tượng với khách hàng quốc tế bởi sánh ngang với các dự án hạng sang ở Singapore, Seoul hay Thượng Hải

Song hành cùng chất lượng bàn giao là hệ sinh thái tiện ích đa dạng. Với mật độ xây dựng chỉ 25%, phần lớn diện tích The Privé được dành cho mảng xanh và mặt nước. Ba hồ bơi điện phân muối chuẩn resort, phòng gym view sông, lounge ẩm thực fine dining, khu thể thao, rạp chiếu phim, studio sáng tạo… tất cả hòa quyện để tạo nên một phong cách sống cân bằng.

Trong bối cảnh số lượng dự án đủ điều kiện bán cho khách hàng nước ngoài còn rất ít ỏi, The Privé được xem là một trong những lựa chọn đáng chú ý. Dự án đáp ứng đồng thời các yếu tố quan trọng như pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi, thiết kế hiện đại, chất lượng bàn giao theo chuẩn quốc tế và không gian sống biệt lập - những yếu tố giúp The Privé tạo sức hút với nhóm khách hàng nước ngoài, vốn đặt tiêu chuẩn cao khi lựa chọn sản phẩm BĐS.

