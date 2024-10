Khách hàng tố chủ đầu tư Apec Mũi Né 'chiếm đoạt quyền sử dụng thang máy'

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 16.10, chủ đầu tư dự án Apec Mũi Né tổ chức đối thoại với khoảng 200 người gồm đại diện khách hàng, cư dân đang sống ở các căn hộ tại tòa nhà Apec Mũi Né để giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trước đó. Đại diện khách hàng, cư dân đưa ra 3 yêu cầu khẩn cấp, gồm: không được cấm (hoặc buộc phải đăng ký) sử dụng thang máy; bỏ "lệnh cấm" chỉ được sử dụng 10 ngày/tháng đối với nhà đầu tư và bỏ phí thang máy từ 247.000 đồng/ngày (đối với người đang sinh sống tại đây) đến 360.000 đồng/ngày (đối với người thuê lại căn hộ) và không được ban hành "văn bản quy định hôm trước là hôm sau áp dụng liền"... Tuy nhiên, sau buổi đối thoại, chủ đầu tư chỉ đồng ý "sửa" điều khoản "khi ban hành văn bản 15 ngày sau mới áp dụng". Còn vấn đề sử dụng thang máy (muốn sử dụng phải đóng tiền hằng ngày), đại diện chủ đầu tư không chấp thuận.

Liên quan đến tranh chấp nêu trên, ngày 30.9, UBND P.Mũi Né có báo cáo gửi UBND TP.Phan Thiết nêu việc một số chủ sở hữu căn hộ tại dự án Apec Mũi Né, do bức xúc nên đã in 142 băng rôn, biểu ngữ chuẩn bị phản đối chủ đầu tư do không được đi thang máy. Công an địa phương đã ngăn chặn kịp thời.

Trả lời PV Thanh Niên về việc này, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết cho biết đã nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở đây và có báo cáo lên cấp trên; đồng thời chỉ đạo Công an P.Mũi Né theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. "Còn việc bất đồng về lối đi thang máy giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ là quan hệ dân sự. Công an chỉ đảm bảo vấn đề an ninh, không để xảy ra vấn đề bất ổn về an ninh trật tự, chứ không can thiệp hoạt động dân sự", thượng tá Long cho biết.