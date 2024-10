Tiếp vụ cư dân Picity High Park ‘than trời’ vì nước: Ban quản lý, chủ đầu tư, công ty cấp nước nói gì?

Ngày 10.9.2024, Báo Thanh Niên đưa tin về việc nhiều cư dân sinh sống tại dự án Picity High Park (ở quận 12, TP.HCM) phản ánh đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt hàng ngày trong nỗi hoài nghi không đảm bảo an toàn.

Thời gian gần đây, theo phản ánh của nhiều cư dân, hiện nguồn nước họ đang sử dụng vẫn chưa được cải thiện, trong nước xuất hiện “vật thể lạ”, cặn bẩn, các đầu lọc đều ngả vàng.

Theo phản ánh của người dân, trong nước xuất hiện “vật thể lạ” ẢNH: NVCC

Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ Ban quản lý chung cư Picity High Park. Phía Ban quản lý (BQL) đã có văn bản phản hồi rằng, với vai trò là BQL, ban đầu, khi nhận được thông tin từ những cư dân đầu tiên phản ánh về nguồn nước, đơn vị đã tiến hành đến căn hộ kiểm tra nguồn nước và thực hiện súc rửa đường ống trục nhánh khi cư dân có yêu cầu thực hiện. Sau đó, BQL đã lấy mẫu nước tại đường ống chính xét nghiệm 14 chỉ số tại Viện Pasteur và kết quả các chỉ số đạt tiêu chuẩn sử dụng.

Tiếp theo, phía BQL cho hay, họ đã cho kiểm tra toàn bộ hệ thống nguồn nước, đặc biệt là hai bể chứa nước gồm bể trên mái và bể dưới hầm. Kết quả bể chứa và nước hoàn toàn sạch theo đúng quy trình quản lý. Song song đó BQL đã gửi email thông báo cho Công ty cấp nước Trung An xuống kiểm tra làm rõ nguyên nhân. Sau đó, vào ngày 12.7.2024,Công ty cấp nước Trung An đã phối hợp cùng BQL test nhanh mẫu nước được lấy tại nhiều vị trí khác nhau và kết quả cho ra các chỉ số đã đạt. Vào ngày 19.7, đơn vị Trung An thực hiện công tác xả cặn đường ống vào trước khi cấp vào toàn nhà.

Bên cạnh đó, phía BQL đã kiểm tra bể nước tầng hầm, tầng mái và các cụm ống, hệ thống cấp nước kín, bể mái kín được đặt trên bệ đỡ khô ráo, bể hầm được ốp lát gạch men không rò rỉ, côn trùng, bùn đất không thể xâm nhập bể hầm và đường ống.

Khi đó, Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (gọi tắt là Công ty Gia Cư) và Ban quản lý đã phối hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống và không tìm ra nguyên nhân. Ban quản lý cho hay, như vậy việc nước bẩn và có những sinh vật lạ có khả năng đến từ nguồn nước được cung cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, phía Công ty Gia Cư là chủ đầu tư cho biết, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan có chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Theo chủ đầu tư, việc các tạp chất có trong nguồn nước tích tụ sau một khoảng thời gian có khả năng là lý do dẫn đến tình trạng nguồn nước như hiện nay. Đồng thời, công ty này cho biết thêm, việc can thiệp nguồn nước triệt để thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần cấp nước Trung An.

Chị Lê Thị Thảo Vân là một trong những cư dân sinh sống tại đây cho biết, gia đình phải tốn khá nhiều chi phí cho việc thay, lắp cục lọc. ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đó, tại họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM vào ngày 12.9, ngay sau thông tin phản ánh được đăng tải trên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Hải - phó giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An cho biết, hiện nay, nguồn nước Công ty Trung An phân phối cho người dân trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12 từ nhà Máy nước Tân Hiệp. Nguồn nước ra khỏi nhà máy được kiểm tra nghiêm ngặt của Cơ quan quản lý Nhà nước và của SAWACO theo quy chuẩn.

Theo đó, ông Minh Hải cho hay, về hệ thống bể chứa, đường ống nước và các thiết bị vệ sinh, cũng như bể chứa hai hầm chứa nước của chung cư là do Ban quản lý chung cư chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An trả lời vấn đề nước sinh hoạt của chung cư này, tại họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM vào ngày 12.9 ẢNH: THẢO NHÂN

Hiện tại, ngoài việc phải bỏ tiền để mua nước sử dụng thì giờ đây cư dân phải thêm một khoản phí chính là mua máy lọc nước, đầu lọc,...

Chị Lê Thị Thảo Vân là một trong những cư dân sinh sống tại đây cho biết, hiện giờ gia đình chị phải chi trả chi phí lắp cục lọc tổng là hơn 3 triệu đồng. Khoảng 5 - 7 ngày sẽ thay cục lọc một lần với giá 150.000 đồng. Bên cạnh đó, chị phải lắp thêm hệ thống lọc ở vòi uống nước với giá 12 triệu đồng, và mỗi lần thay cục lọc phải mất 50.000 đồng.

Cư dân đều đang trông ngóng việc xử lý nguồn nước triệt để ẢNH: NVCC

Theo chia sẻ của cư dân, sau khi đại diện Công ty Gia Cư là chủ đầu tư trực tiếp xuống kiểm tra nguồn nước của căn hộ thì đã có biên bản làm việc và kết quả cụ thể. Theo biên bản, sau khi tháo bộ lọc đầu nguồn, kết quả là nước có cặn, có giun và nước hơi vàng.

Các đầu lọc nước chuyển màu ngả vàng ẢNH: NVCC

