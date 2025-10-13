Khách mua vàng, bán vàng từ 20 triệu đồng phải chuyển khoản

Kể từ ngày 10.10 khi Nghị định số 232/2025 của Chính phủ về quản lý hoạt động vàng có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đã phát đi thông báo điều chỉnh quan trọng liên quan đến hoạt động mua vàng hay bán vàng của khách hàng. Đáng chú ý, việc mua vàng, bán vàng với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng.

Mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, Công ty Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, kể từ sau 10.10, toàn bộ hệ thống sẽ áp dụng quy định thanh toán mới theo đúng quy định. Với các giao dịch bán ra (khách hàng mua vàng), nếu tổng giá trị dưới 20 triệu đồng/ngày của một khách hàng, có thể thanh toán bằng mọi hình thức, bao gồm tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ ngân hàng. Riêng đối với các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày, khách hàng chỉ được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt bao gồm chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ Visa, thẻ tín dụng. Ở chiều ngược lại, đối với giao dịch mua vào (khách hàng bán vàng), quy định cũng được siết chặt hơn. Các đơn hàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên/ngày, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ thực hiện thanh toán 100% bằng hình thức chuyển khoản, trong khi những đơn hàng dưới 5 triệu đồng/ngày vẫn có thể nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy lựa chọn của khách hàng.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu thông báo từ ngày 10.10, khách hàng vui lòng thanh toán các giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thông qua chuyển khoản ngân hàng thay vì tiền mặt. Việc áp dụng hình thức thanh toán không tiền mặt giúp đảm bảo an toàn, minh bạch cho giao dịch; thực hiện đúng quy định pháp luật; bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Một doanh nghiệp khác là Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng thông báo kể từ ngày 10.10, tất cả các giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày của khách hàng sẽ thực hiện thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Phương thức thanh toán này áp dụng cho các giao dịch gồm vàng, bạc, trang sức và tất cả các sản phẩm khác.

Trước đó, từ ngày 8.10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã thay đổi hình thức mua vàng miếng. Cụ thể, thay vì xếp hàng mua trực tiếp, khách hàng tại TP.HCM sẽ đăng ký mua trực tuyến trên website chính thức của công ty...

Ngoài việc thay đổi hình thức thanh toán, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cũng kết nối cung cấp thông tin về giao dịch với Ngân hàng Nhà nước. Theo Thông tư số 34/2025 hướng dẫn một số điều Nghị định số 232/2025 của Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải thực hiện kết nối thông tin gồm căn cước cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp; khối lượng mua, bán vàng miếng; giá trị giao dịch mua, bán vàng miếng và thời điểm bắt đầu kết nối thông tin này thực hiện chậm nhất trước 31.3.2026.