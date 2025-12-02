Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khách nước ngoài trải nghiệm mặc cả ở chợ Dilli Haat | Xin chào Ấn Độ - P5
Video Đời sống

Khách nước ngoài trải nghiệm mặc cả ở chợ Dilli Haat | Xin chào Ấn Độ - P5

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
02/12/2025 04:28 GMT+7

Giữa lòng thủ đô New Delhi, chợ Dilli Haat là nơi hội tụ sắc màu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật thủ công từ khắp Ấn Độ. Không gian nhỏ nhưng chứa đựng linh hồn của một đất nước đa dạng và sôi động. Đây là phần 5 của series Xin chào Ấn Độ.

Dilli Haat là khu chợ ngoài trời nổi tiếng của thủ đô New Delhi – giản dị nhưng rực rỡ sắc màu. Không gian nơi đây được ví như một “ngôi làng thủ công” giữa lòng đô thị, nơi hội tụ sản phẩm nghệ thuật, sắc phục, ẩm thực và văn hóa từ nhiều bang của Ấn Độ.

Ngay khi bước qua cổng, không khí náo nhiệt cùng màu sắc rực rỡ tạo cảm giác như đang bước vào một phiên chợ truyền thống thu nhỏ. Các gian hàng nhỏ xếp sát nhau, trưng bày sari thêu tay, thảm dệt, tượng gỗ, gốm sứ, trang sức bạc và nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo. Mỗi món đồ là một câu chuyện về kỹ nghệ và bản sắc của từng vùng miền.

Khách nước ngoài trải nghiệm mặc cả ở chợ Dilli Haat | Xin chào Ấn Độ - P5

Ông Saurav Pathak – cán bộ lễ tân khu vực Delhi - Haryana – cho biết các gian hàng được thay đổi 15 ngày một lần để luân phiên giới thiệu sản phẩm từ các nghệ nhân khắp đất nước. Chợ chỉ đóng cửa vào các dịp lễ lớn như Holi, Quốc khánh 26.1 và Ngày Độc lập 15.8, còn lại mở cửa hằng ngày. Gần đây, giờ hoạt động được kéo dài từ 11 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, giúp du khách có thêm thời gian tham quan và mua sắm.

Khách nước ngoài trải nghiệm mặc cả ở chợ Dilli Haat | Xin chào Ấn Độ - P5 - Ảnh 1.

Các mặt hàng ở khu chợ này rất đa dạng

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Khách nước ngoài trải nghiệm mặc cả ở chợ Dilli Haat | Xin chào Ấn Độ - P5 - Ảnh 2.

Trang phục truyền thống Ấn Độ được bán tại khu chợ

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Dilli Haat được tổ chức như một “haat” đúng nghĩa – mô hình chợ truyền thống của Ấn Độ – nhưng được quản lý chặt chẽ với lực lượng an ninh túc trực khắp khu vực, tạo cảm giác an toàn cho du khách.

Tại một gian hàng khăn truyền thống, người bán nhiệt tình tư vấn, lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách của người mua. Ở Dilli Haat, mặc cả không chỉ là điều nên làm mà còn là một phần thú vị của trải nghiệm mua sắm. Một vài khác biệt ngôn ngữ đôi khi khiến những lời khuyên mua hàng trở nên hài hước, nhưng đó cũng chính là nét dễ thương của khu chợ này.

Tin liên quan

Người phụ nữ 6 năm nấu cơm 2.000 đồng cho người nghèo: ‘Mình trả ơn cuộc đời’

Người phụ nữ 6 năm nấu cơm 2.000 đồng cho người nghèo: ‘Mình trả ơn cuộc đời’

Dù trời nắng hay mưa, suốt hơn sáu năm qua, chị Vương Kim Long vẫn đều đặn nhóm bếp tại quán chay 2.000 đồng, mang hơi ấm đến với những người lao động nghèo, bệnh nhân và bất cứ ai cần một bữa ăn tử tế.

Ngắm bánh 3D dài 1 mét, mất hơn 10 tiếng hoàn thiện để tri ân ngày 20.11

Độc đáo chợ nổi không bán trái cây mà bán củi ở miền Tây

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Xin chào Ấn Độ chợ truyền thống Đi chợ MẶC CẢ khám phá Ấn Độ Du lịch Ấn Độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận