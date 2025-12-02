Dilli Haat là khu chợ ngoài trời nổi tiếng của thủ đô New Delhi – giản dị nhưng rực rỡ sắc màu. Không gian nơi đây được ví như một “ngôi làng thủ công” giữa lòng đô thị, nơi hội tụ sản phẩm nghệ thuật, sắc phục, ẩm thực và văn hóa từ nhiều bang của Ấn Độ.

Ngay khi bước qua cổng, không khí náo nhiệt cùng màu sắc rực rỡ tạo cảm giác như đang bước vào một phiên chợ truyền thống thu nhỏ. Các gian hàng nhỏ xếp sát nhau, trưng bày sari thêu tay, thảm dệt, tượng gỗ, gốm sứ, trang sức bạc và nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo. Mỗi món đồ là một câu chuyện về kỹ nghệ và bản sắc của từng vùng miền.

Khách nước ngoài trải nghiệm mặc cả ở chợ Dilli Haat | Xin chào Ấn Độ - P5

Ông Saurav Pathak – cán bộ lễ tân khu vực Delhi - Haryana – cho biết các gian hàng được thay đổi 15 ngày một lần để luân phiên giới thiệu sản phẩm từ các nghệ nhân khắp đất nước. Chợ chỉ đóng cửa vào các dịp lễ lớn như Holi, Quốc khánh 26.1 và Ngày Độc lập 15.8, còn lại mở cửa hằng ngày. Gần đây, giờ hoạt động được kéo dài từ 11 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, giúp du khách có thêm thời gian tham quan và mua sắm.

Các mặt hàng ở khu chợ này rất đa dạng ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trang phục truyền thống Ấn Độ được bán tại khu chợ ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Dilli Haat được tổ chức như một “haat” đúng nghĩa – mô hình chợ truyền thống của Ấn Độ – nhưng được quản lý chặt chẽ với lực lượng an ninh túc trực khắp khu vực, tạo cảm giác an toàn cho du khách.

Tại một gian hàng khăn truyền thống, người bán nhiệt tình tư vấn, lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách của người mua. Ở Dilli Haat, mặc cả không chỉ là điều nên làm mà còn là một phần thú vị của trải nghiệm mua sắm. Một vài khác biệt ngôn ngữ đôi khi khiến những lời khuyên mua hàng trở nên hài hước, nhưng đó cũng chính là nét dễ thương của khu chợ này.