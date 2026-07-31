Khách sạn 4 sao 'bỏ hoang' giữa trung tâm du lịch Nha Trang

Vụ án lừa đảo xảy ra tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt đã được tuyên án phúc thẩm gần 4 năm, nhưng hàng trăm khách hàng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Khách sạn Bavico Nha Trang nằm trên khu "đất vàng" ở trung tâm Nha Trang vẫn đóng cửa, bỏ hoang do vướng mắc trong việc xử lý tài sản xây dựng trên đất quốc phòng.

Khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang bỏ hoang nhiều năm nay gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng quyền lợi người mua căn hộ ẢNH: KỲ NAM

Khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang bỏ hoang

Ngày 30.7, ông Đỗ Ngọc Tín, khách hàng mua căn hộ tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan Trung ương, đề nghị sớm có giải pháp xử lý tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Bạch Việt (Bavico).

Theo hồ sơ, năm 2015, Công ty Bạch Việt đã bán căn hộ du lịch cho nhà đầu tư thứ cấp với nhiều cam kết về lợi nhuận hấp dẫn lên đến 15%/năm nhưng không thực hiện. Các khách hàng đã liên tục có đơn thư khiếu kiện. Từ đó đến nay gần 11 năm vụ việc vẫn chưa được xử lý xong.

Tháng 8.2022, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án liên quan đến khách sạn này.

Theo bản án, các bị cáo Đinh Tiến Sử (nguyên Giám đốc Công ty Bạch Việt) cùng 2 đồng phạm biết rõ các căn hộ tại Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt được xây dựng trên đất quốc phòng, đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), không đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn quảng bá dự án, cam kết lợi nhuận cao, hứa hẹn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và ký hợp đồng bán cho khách hàng.

Khách sạn Bavico Nha Trang bỏ hoang nên cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo ẢNH: KỲ NAM



Khung cảnh hoang tàn của khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang ẢNH: KỲ NAM

Kết quả điều tra xác định Đinh Tiến Sử cùng 2 đồng phạm đã bán 238 lượt căn hộ cho 171 khách hàng, chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng. Trong đó, tại khách sạn 5 sao Bavico Đà Lạt, ông Sử đã bán 67 phòng cho 53 khách hàng.

Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Đinh Tiến Sử 18 năm tù; tổng hợp với bản án khác, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm 6 tháng tù. Bản án cũng buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Từ đó đến nay, gần 4 năm trôi qua, khách sạn Bavico Nha Trang trên đường Phan Chu Trinh, đối diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, vẫn đóng cửa, bỏ hoang. Hàng trăm khách hàng liên quan đến dự án này vẫn chưa được nhận tiền bồi thường theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Ghi nhận thực tế, để bảo vệ cơ sở này, Tỉnh đội Khánh Hòa phải cử người túc trực. Khối tài sản hàng trăm tỉ đồng hàng ngày vẫn đội nắng mưa, vẫn chưa thể đưa vào khai thác sử dụng, gây lãng phí.

Gần 4 năm vẫn chưa thể thi hành án

Liên quan vụ việc, ngày 19.6.2026, đại tá Hoàng Tiến Lâm, kiểm sát viên cao cấp Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đã có văn bản trả lời đơn của các ông Phan Đức Dũng và Lê Hoàng Mẫn, là những bị hại trong vụ án. Viện Kiểm sát quân sự Trung ương tiếp tục chuyển đơn đến Phòng Thi hành án Quân khu 5 để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị cơ quan này thông báo kết quả xử lý theo quy định.

Khách sạn Bavico Nha Trang thiết kế hình bầu dục nằm giữa trung tâm đô thị biển Nha Trang ẢNH: KỲ NAM

Trả lời đơn của một số bị hại mới đây, thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Thi hành án Quân khu 5, cho biết cơ quan này chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của các bị hại và đã ban hành quyết định thi hành án ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu theo đúng quy định.

Theo Phòng Thi hành án Quân khu 5, đây là vụ việc đặc biệt phức tạp. Cơ quan thi hành án đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý tài sản kê biên nhằm tạo nguồn chi trả cho những người được thi hành án.

Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là 2 tài sản kê biên gồm khách sạn Bavico Nha Trang và khách sạn Bavico Đà Lạt đều được xây dựng trên đất quốc phòng do Quân khu 5 và Quân khu 7 quản lý. Vì vậy, theo quy định hiện hành, các tài sản này chưa thể tổ chức bán đấu giá theo luật Thi hành án dân sự để tạo nguồn tiền thanh toán cho các bị hại.

Khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang bỏ hoang ẢNH: KỲ NAM

Trong các đơn gửi cơ quan Trung ương thời gian gần đây, nhiều khách hàng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai 2 dự án Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt.

Đồng thời, các bị hại kiến nghị Chính phủ xem xét thu hồi các khu đất quốc phòng đang có khách sạn xây dựng trên đó để tổ chức bán đấu giá công khai. Theo đề xuất của họ, số tiền thu được từ quyền sử dụng đất sẽ nộp vào ngân sách nhà nước, còn giá trị tài sản trên đất sẽ được sử dụng để thanh toán cho các bị hại theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.