Khách sạn 5 sao làm gần 200.000 bánh trung thu thủ công tại TP.HCM

Trưa 3.8, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel chính thức giới thiệu bộ sưu tập bánh trung thu 2026. Theo đại diện khách sạn, công tác chuẩn bị đã khởi động từ tháng 4 và bước vào giai đoạn cao điểm từ tháng 6, khi lượng đơn đặt hàng doanh nghiệp tăng mạnh.

Đến đầu tháng 8, số đơn đặt bánh đã đạt hơn 50% kế hoạch mùa vụ, dù thời điểm ra mắt năm nay muộn hơn đôi chút so với một số năm trước. Phần lớn đơn hàng sớm đến từ các doanh nghiệp, trong đó có nhiều đối tác đã đặt bánh của khách sạn nhiều năm liên tiếp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sheraton Saigon Grand Opera Hotel cho biết, điểm khác biệt của đơn vị là duy trì làm bánh trung thu thủ công ngay tại khuôn viên khách sạn, thay vì thuê bên ngoài gia công. Hoạt động này được thực hiện và duy trì suốt 23 năm qua. Theo công bố của đơn vị, đây hiện là khách sạn 5 sao duy nhất tại TP.HCM trực tiếp sản xuất hơn 100.000 bánh trung thu thủ công mỗi mùa ngay trong khuôn viên. Với tốc độ đơn hàng hiện tại, khách sạn kỳ vọng sản lượng mùa trung thu 2026 đạt gần 200.000 bánh.

Khách sạn làm gần 200.000 bánh thủ công cho mùa trung thu năm nay ẢNH: LÊ NAM

Từ tháng 6, khu bếp sản xuất bánh đã vận hành gần như liên tục. Hàng chục đầu bếp, nhân viên tham gia các công đoạn làm nhân, se vỏ, tạo hình, nướng bánh, đóng gói và điều phối giao nhận. Dưới sự phụ trách của bếp phó Diệp Nhiêu, vỏ bánh được se bằng tay với độ mỏng khoảng 1 mm. Nước đường mía được đội ngũ bếp tự nấu, không sử dụng chất bảo quản và phẩm màu. Bánh được nướng hai lần ở nhiệt độ dưới 170 độ C nhằm giữ kết cấu và hương vị.

Việc tự sản xuất giúp đơn vị kiểm soát quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói thành phẩm. Đây cũng là yếu tố quan trọng với các doanh nghiệp đặt bánh làm quà tặng số lượng lớn, vốn yêu cầu chất lượng đồng đều và tiến độ giao hàng chặt chẽ.

Những năm gần đây, thị trường xuất hiện nhiều dòng bánh có kích thước, hương vị và hình thức mới lạ, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đại diện khách sạn cho rằng, mạng xã hội là kênh tham khảo quan trọng, giúp người tiêu dùng cập nhật xu hướng và khám phá sản phẩm mới. Tuy nhiên, mức độ lan truyền không phải lúc nào cũng tương ứng với doanh số hoặc khả năng khách hàng quay lại. Ở phân khúc quà tặng cao cấp, người mua vẫn ưu tiên uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của người nhận.

Mỗi ngày bếp phó Diệp Nhiêu cùng các cộng sự có thể làm tới 2.000 chiếc ẢNH: LÊ NAM

Từ tình hình đơn hàng hiện tại, khách sạn này dự báo sức mua bánh trung thu năm nay nhỉnh hơn năm trước, nhất là ở nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã lên kế hoạch và đặt hàng từ quý 2. Ngoài mức giá, khách doanh nghiệp quan tâm đến lịch sử thương hiệu, chất lượng ổn định, khả năng đáp ứng số lượng lớn và thiết kế hộp quà. Với nhóm này, hộp bánh không chỉ là món quà mà còn đại diện cho hình ảnh bên trao tặng.