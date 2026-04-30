Khách sạn ở Hà Nội vào 'top 500 tốt nhất thế giới'

Ngày 30.4, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi cho biết vừa được tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) vinh danh vào danh sách "Top 500 Khách sạn Tốt nhất Thế giới" năm 2026. Đây là năm thứ sáu liên tiếp khách sạn mang tính biểu tượng của Thủ đô góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Danh sách "World's Best" của Travel + Leisure được công bố thường niên và được xem là một trong những thước đo uy tín hàng đầu của ngành du lịch toàn cầu. Năm nay, Metropole Hà Nội là một trong 12 đại diện của Việt Nam góp mặt, đồng thời là một trong hai khách sạn tại Hà Nội được vinh danh.

Việc được xướng tên đúng dịp kỷ niệm 125 năm thành lập càng làm nổi bật giá trị di sản của khách sạn hơn một thế kỷ tuổi. Ông George Koumendakos, Tổng quản lý khách sạn cho biết, giải thưởng là nguồn động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở giải thưởng từ Travel + Leisure, thời gian qua khách sạn này liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Khách sạn từng được Fodor's Travel vinh danh trong "100 khách sạn tuyệt vời nhất thế giới 2026", được MICHELIN Guide trao MICHELIN Key cũng như góp mặt trong Gold List 2025 của Condé Nast Traveler.

Tọa lạc tại trung tâm Hà Nội từ năm 1901, Sofitel Legend Metropole Hanoi là một trong những khách sạn lâu đời nhất Việt Nam, nổi bật với kiến trúc thuộc địa kết hợp phong cách tân cổ điển. Khách sạn hiện có 358 phòng, chia thành hai khu Heritage Wing và Opera Wing cùng hệ thống nhà hàng, quầy bar và dịch vụ cao cấp.