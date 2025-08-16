Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Nổi tiếng với nhà hàng sang trọng và sảnh tiệc xa hoa, những khách sạn như Beiyuan Grand ở Bắc Kinh đang bù đắp doanh thu sụt giảm bằng cách bán đồ ăn ngay trên vỉa hè.

Điều này khiến nhiều cư dân như bà Ma rất vui mừng, vì giờ đây họ có thể thưởng thức món bồ câu quay giòn - một món đặc sản của khách sạn Beiyuan - với mức giá phải chăng.

Bà Ma chia sẻ: "Khách sạn này khá nổi tiếng. Tôi nghe hàng xóm kể nên đã đến mua. Chỗ này đông khách lắm. Gần như ngày nào tôi cũng ghé, chỉ trừ một hôm. Tôi nghĩ đây là ý hay, tiện hơn cho người dân".

Thực khách xếp hàng mua bồ câu quay tại khách sạn Beiyuan Grand ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 11.8 ẢNH: REUTERS

Kể từ khi mở bán cuối tháng 7, giám đốc kinh doanh của Beiyuan cho biết quầy hàng bán được khoảng 130 con bồ câu mỗi ngày, so với 80 con trước đây.

Bà cho biết dù doanh thu tốt hơn các cửa hàng bình dân, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm doanh thu trong nhà hàng. Lượng đặt phòng ăn riêng đã giảm từ mức kín lịch xuống còn khoảng 1/3 trong vài tháng qua, và chi tiêu trung bình mỗi khách cũng giảm gần 50%.

Theo mạng xã hội và các trang tin Trung Quốc, Beiyuan là một trong ít nhất 15 khách sạn cao cấp trên toàn quốc gần đây chuyển sang bán đồ ăn ngoài trời.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này cho thấy áp lực giảm phát đang đe dọa bám rễ vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - vốn phụ thuộc nhiều vào sản xuất và xuất khẩu hơn là tiêu dùng nội địa.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 không tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới phân tích, những bữa sáng giá 3 tệ (10.000 đồng) hay các chương trình giảm giá chớp nhoáng ở siêu thị cũng là dấu hiệu giảm phát.

Việc các khách sạn cao cấp thay đổi chiến lược có thể là biểu hiện rõ rệt hơn của những khó khăn kinh tế.

Ông Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định: "Tôi cho rằng đây là điều bình thường với doanh nghiệp. Dĩ nhiên, hiện Trung Quốc đang đối mặt với một số thách thức. Hiện có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hơn là những doanh nghiệp làm ăn khá".

"Nếu giá tiêu dùng tiếp tục giảm sâu, đó là dấu hiệu cho thấy cần thêm các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là kích thích tài khóa", ông Xu nói thêm.