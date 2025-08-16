Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu
Video Thế giới

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

La Vi
La Vi
16/08/2025 07:30 GMT+7

Khi người tiêu dùng Trung Quốc cắt giảm chi tiêu, các khách sạn cao cấp trên khắp cả nước đang tìm cách mới để duy trì hoạt động.

Tự động phát

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Đang chạy

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên biển Đông

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên biển Đông

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Nga tuyên bố hủy diệt chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa nguy hiểm của Ukraine

Nga tuyên bố hủy diệt chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa nguy hiểm của Ukraine

Hai Tổng thống Trump, Putin nói gì trước cuộc gặp thượng đỉnh?

Hai Tổng thống Trump, Putin nói gì trước cuộc gặp thượng đỉnh?

Ai sẽ cùng ông Putin dự thượng đỉnh với Tổng thống Trump ở Alaska?

Ai sẽ cùng ông Putin dự thượng đỉnh với Tổng thống Trump ở Alaska?

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Nhật Bản có thể bán tàu khu trục cũ cho Đông Nam Á?

Nhật Bản có thể bán tàu khu trục cũ cho Đông Nam Á?

Nổi tiếng với nhà hàng sang trọng và sảnh tiệc xa hoa, những khách sạn như Beiyuan Grand ở Bắc Kinh đang bù đắp doanh thu sụt giảm bằng cách bán đồ ăn ngay trên vỉa hè.

Điều này khiến nhiều cư dân như bà Ma rất vui mừng, vì giờ đây họ có thể thưởng thức món bồ câu quay giòn - một món đặc sản của khách sạn Beiyuan - với mức giá phải chăng.

Bà Ma chia sẻ: "Khách sạn này khá nổi tiếng. Tôi nghe hàng xóm kể nên đã đến mua. Chỗ này đông khách lắm. Gần như ngày nào tôi cũng ghé, chỉ trừ một hôm. Tôi nghĩ đây là ý hay, tiện hơn cho người dân".

Khách hàng thắt chặt chi tiêu, khách sạn Trung Quốc chuyển sang bán đồ ăn đường phố - Ảnh 1.

Thực khách xếp hàng mua bồ câu quay tại khách sạn Beiyuan Grand ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 11.8

ẢNH: REUTERS

Kể từ khi mở bán cuối tháng 7, giám đốc kinh doanh của Beiyuan cho biết quầy hàng bán được khoảng 130 con bồ câu mỗi ngày, so với 80 con trước đây.

Bà cho biết dù doanh thu tốt hơn các cửa hàng bình dân, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm doanh thu trong nhà hàng. Lượng đặt phòng ăn riêng đã giảm từ mức kín lịch xuống còn khoảng 1/3 trong vài tháng qua, và chi tiêu trung bình mỗi khách cũng giảm gần 50%.

Theo mạng xã hội và các trang tin Trung Quốc, Beiyuan là một trong ít nhất 15 khách sạn cao cấp trên toàn quốc gần đây chuyển sang bán đồ ăn ngoài trời.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này cho thấy áp lực giảm phát đang đe dọa bám rễ vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - vốn phụ thuộc nhiều vào sản xuất và xuất khẩu hơn là tiêu dùng nội địa.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 không tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới phân tích, những bữa sáng giá 3 tệ (10.000 đồng) hay các chương trình giảm giá chớp nhoáng ở siêu thị cũng là dấu hiệu giảm phát.

Việc các khách sạn cao cấp thay đổi chiến lược có thể là biểu hiện rõ rệt hơn của những khó khăn kinh tế.

Ông Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định: "Tôi cho rằng đây là điều bình thường với doanh nghiệp. Dĩ nhiên, hiện Trung Quốc đang đối mặt với một số thách thức. Hiện có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hơn là những doanh nghiệp làm ăn khá".

"Nếu giá tiêu dùng tiếp tục giảm sâu, đó là dấu hiệu cho thấy cần thêm các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là kích thích tài khóa", ông Xu nói thêm.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc khách sạn bồ câu quay du lịch ẩm thực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận